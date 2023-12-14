2024經濟關鍵字出爐 「智」字獲選

經濟日報今（14）日舉辦「經濟投資展望論壇─進擊2024」，並公布由民眾票選出來的「2024經濟關鍵字」為「智」。

經濟日報總編輯費家琪表示，民眾票選第一名的2024經濟關鍵字是「智」，人工智慧的「智」。其實這也是今年最多專家推薦的關鍵字，包括經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、穩懋董事長陳進財、資誠會計師事務所所長周建宏都推薦「智」。

經濟日報連續第十年舉辦「經濟關鍵字大預測」票選活動，預先邀請了政府首長、企業領袖、學者專家提出了心目中代表2024年的經濟關鍵字，並提供選字理由，讓民眾票選。

費家琪指出，這麼多人選「智」這個字，應該都是看到今年AI人工智慧的崛起，而AI時代在2024年將正式起飛，不但應用更加多元，而且市場會更火熱，在AI熱潮下，幾乎所有行業都必須思考人工智慧對未來可能帶來的影響，不僅將加速驅動各領域導入AI，更將為產業、為人類社會帶來顛覆性的衝擊與挑戰。

不只台灣民眾認為「AI」是2024年的經濟關鍵字，無獨有偶，英國「柯林斯字典」，每年都會從網站、報章雜誌與社交媒體上，找出使用次數顯著增加的字，他們在上月公布出2023年年度代表字正是「AI」，讚美人工智慧是「下一個偉大的科技革命」。

此外，費家琪也提到，「智」這個字，不僅代表「人工智慧」AI，另外，2024年的世界更加詭譎多變，地緣政治衝突是不是會加劇或緩解，美國聯準會到底要不要降息、何時開始降息，都有賴「人類智慧」來解決。

費家琪指出，的確，回顧2023年的確是荊棘遍布的一年，揮別新冠疫情後全球經濟百廢待興，然而高通膨與高利率卻打擊景氣復甦，台灣難以自外於國際大環境，主計總處預測今年的經濟成長率僅1.42%，是14年新低，也是金融海嘯以來最差的景氣表現。除了大環境表現不好，還有地緣政治的不確定因素，美中繼續對峙、俄烏戰爭尚未結束、以哈又爆發衝突，還有外界最關心的台海問題等，過去這一年大環境對各界都是苦戰。

走過經濟景氣低迷的一年，大家都期待2024將是嶄新的開始。不過，經濟學人年度特刊「2024全球大趨勢」卻說，別指望2024全球經濟軟著陸，因為通膨還是很高，經濟仍然面臨挑戰，即使美國繼續躲過衰退，世界其他地區看起來仍岌岌可危，皆考驗著大家能否「智」取。

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