從一家企業到數個合作夥伴 富邦金控成社會邁向淨零重要推手

隨著國際趨勢、政府政策的推波助瀾，「ESG」可說是近兩年最火熱的關鍵字，然而，台灣有家金融業者早在2015年，就將「永續」視為企業DNA，成立「公司治理及永續委員會」，啟動「永續經營ESG願景工程」。

長達8年的時間，富邦金控默默耕耘，不僅是第一家承諾導入「SBT科學基礎減碳目標」的金控業者，旗下子公司更積極響應各項永續作為，如台北富邦銀行為首家承做永續指數連結貸款的台資銀行、富邦產險為率先承諾「2050淨零承保」的保險業者。

富邦金控以永續領航員自居，自2021年擘畫全新ESG四大策略「低碳、數位、激勵、影響」，從自身做起，深植永續文化，接著運用自身的影響力，開展屬於富邦金控的「多邊合作」，包括富邦人壽攜手荒野保護協會實行川廢快篩調查計畫、台北富邦銀行統籌群創光電永續指數連結貸款聯貸案，以及富邦產險聯手友達宇沛提出助客戶淨零碳排的方案，皆是引領台灣社會邁向淨零未來的例子。

富邦人壽2020年起響應行政院環保署海岸淨灘認養，自2021年攜手荒野保護協會展開連續至少5年的河川廢棄物快篩調查計畫，號召在地單位同仁身體力行參與調查志工行動。 圖／富邦人壽提供

淨化河川5年之約 從護一條溪開始的永續行動

時間回到2020年，荒野保護協會發表全台第一份淡水河川廢快篩調查報告，指出海廢污染8成來自河川，台灣有超過100條獨立水系流向海洋，當每條河都帶著垃圾入海，將形成大量海廢，多數海廢隨著洋流在海上漂浮，沙灘所看到的垃圾僅是冰山一角。換句話說，減少川廢才能有效守護海洋。

當多數企業仍聚焦撿拾、清理海廢時，富邦人壽已將目光移向問題源頭──河川。富邦人壽率全台企業之先，響應及支持荒野保護協會長期推動川廢快篩調查計畫；除了內部動員自組志工隊接受課程訓練，亦積極串聯外部力量，號召大專院校師生、客戶一起行動，以科技及科學化數據建立川廢熱點。

富邦人壽執行副總周資為表示，水資源永續是孕育生命的重要基礎，新冠疫情對人類健康造成的威脅，更是經濟社會發展應兼顧環保生態平衡的深刻提醒。過去與荒野保護協會前進關懷台中烏溪、新竹頭前溪，呼籲大眾重視川廢議題亦起到拋磚引玉效果，今年複查淡水河不僅持續獲得企業同仁、社會大眾踴躍參與，更吸引大專院校師生齊心投入，幫助調查行動影響力持續擴大，更帶動河川保育教育推廣，將環境永續理念傳達給更多人。

自2021年起，已累計3條河川調查成果，發現台中烏溪約有110萬公升川廢、新竹頭前溪約有136萬公升川廢，2023年甫完成的淡水河複查，則統計出80萬公升川廢，並持續印證一次性餐飲及塑膠垃圾問題的嚴重性，必須持續推動源頭減塑、循環再利用等環保行動落實於日常。

從川廢到海廢，進入水資源的污染物，高機率再經由食物鏈回到人體，而護溪行動就是富邦人壽致力於實現ESG承諾的踏實印記，也實踐富邦金控永續願景「影響：串聯社會正向力量」。保險最重要的精神，就是發揮風險轉嫁，富邦人壽積極落實企業永續治理之責，希望將保險業角色從轉嫁各類生活風險，提升至積極守護環境與健康的角色。

力推綠色金融商品服務 北富銀要做企業低碳轉型最佳夥伴

不只是風險移轉，金融產業還是帶動社會永續轉型的重要推手。台灣永續能源研究基金會秘書長周麗芳指出，透過綠色債券、永續發展債券、綠色ETF、永續連結融資貸款等工具，將資金導引到綠色部位，更能喚起投資大眾重視ESG相關議題。

2023年9月，台北富邦銀行統籌主辦群創光電400億元永續指數連結聯貸案，為今年截至目前，銀行團回覆承諾金額最高、規模最大的永續指數連結聯貸案。更特別的是，此案的永續指數連結貸款機制，係以國際具指標意義的道瓊永續指數（DJSI）評比級距為依據，鼓勵客戶ESG各面向均達成前10%級距為目標，並從貸款架構調整，設計專項綠色支出額度，協助客戶依循SBT的減碳路徑，投入節能、減排設備及進行再生能源採購，有效減降溫室氣體排放，達成淨零轉型。

台北富邦銀行法人金融總處執行副總經理莊慧玫指出，北富銀積極投入永續金融，持續提升同仁專業能力，對接國際永續趨勢，透過資金引導，支持產業永續轉型所需，同時創造更多綠色商機。 圖／台北富邦銀行提供

「放眼未來，落實淨零金融、轉型金融，以及重建價值鏈是永續金融業者可以著力突破的地方。」周麗芳說明，富邦金控是永續投資獎的常勝軍，在機構影響力方面也得到楷模獎，其創新與堅持的企業文化讓人印象深刻，而來自於業界自發的力量，是公私協力的重要助力。

台北富邦銀行深耕綠色金融，持續推出多樣化的永續金融商品與服務，短短5年的時間，已承作超過4,000 MW（百萬瓦）再生能源專案融資，於離岸風電授信主辦件數與金額，皆居台資銀行之冠。2022年發行綠色債券10億元，支持再生能源及能源科技發展，2023年緊接著發行社會責任債券23億元，用以支持中小企業及微型企業貸款，要說台北富邦銀行為企業低碳轉型的神隊友，絕對實至名歸。

台灣永續能源研究基金會秘書長周麗芳指出，金融業者未來可著力在轉型金融，發揮金融業量能協助企業低碳轉型。 圖／江建泰攝影

富邦產險參與綠色能源發展 積極引導企業綠色轉型

另一方面，富邦產險與友達宇沛合作，共同協助企業客戶落實節能減碳、完備淨零碳排方案，若企業在承保期間提出需求，可轉介友達宇沛提供碳管理諮詢服務。

KPMG安侯永續董事總經理黃正忠指出，台灣許多企業還沒有深刻體悟到要走向低碳，甚至零碳所需要的工具和能力，「根本關鍵是台灣處在低能源價格的舒適圈，危機感不足」。事實上，碳盤查困難之處不在技術，而在框架與方法。

富邦產險資深副總經理林國鈺解釋，富邦產險積極利用與企業議合的機會，建言產業投入並落實綠色轉型行動：創新低碳技術、使用再生能源或可再生能源、納入3R理念（回收 RECYCLE、減量 REDUCE、重用 REUSE）減少碳排放，及二氧化碳捕捉再利用（CCUS）等方向。

林國鈺進一步補充，富邦產險已訂定淨零承保標準，將分三階段逐步提高高碳排產業的承保門檻；2050年後，富邦產險將不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的業者。

富邦產險資深副總經理林國鈺提及，富邦產險將分三階段逐步提高高碳排產業的承保門檻；2050年後，富邦產險將不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的業者。 圖／富邦產險提供

「富邦在永續議題上的認同與見地，在企業裡相當具前瞻性及領導力。」黃正忠說出長年的觀察。為避免永續投融資漂綠，世界各國在資訊揭露方面的管控也將趨於嚴格，金融產業除了投資前的評估，貸後與投後管理也應訂定減碼或退出標準，做為議合的工具。

從本業做起，富邦產險落實永續願景「低碳：協助客戶永續轉型」，以金融保險業務引導高碳排客戶，擬定具體減碳行動或低碳轉型計畫。富邦金控期盼扮演金融業領頭羊的角色，攜手民眾、合作夥伴落實永續，奔向淨零未來。

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