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惠譽：兩岸緊張加劇將成台關鍵弱點

聯合報／ 編譯葉亭均、記者李秉豪／綜合報導

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天上修今年開發中亞洲地區的經濟成長率預估值至百分之四點九，顯示儘管全球挑戰重重，但亞洲經濟前景顯然樂觀；至於台灣今年經濟成長率預估維持百分之一點二，明年百分之二點七。相較於主計總處預估我今、明年的經濟成長率為百分之一點四二、三點三五，亞銀對我經濟前景的看法相對悲觀。

此外，信評機構惠譽昨天發布「亞太地區主權展望」，預期亞太地區明年將維持韌性，雖有全球經濟放緩、高利率及房市衰弱的挑戰，但在內需強勁及全球去庫存狀況好轉的支撐下，亞太主權國家經濟成長較其他地區將顯得更強勁。

雖然亞太經濟成長動能強勁，但惠譽點名台灣及南韓依舊籠罩在地緣政治的影響下，尤其台灣明年一月將進行總統選舉，更增添政策不確定性；雖然惠譽預期經濟政策不會出現重大轉變，但選舉前夕改革性政策推動通常會放緩，新政府的政策排程也會對主權信用狀況造成影響。

惠譽指出，透過近期中美高層會議可望緩和雙方關係，但影響地緣政治最重要的政治里程碑仍是明年一月總統大選，根據惠譽假設，兩岸緊張局勢加劇將成為台灣「關鍵弱點」。

亞銀預估開發中亞洲地區今年經濟成長率百分之四點九，高於九月預估的百分之四點七，理由是經濟活動在面臨持續的不利因素時仍維持韌性；明年預測值為百分之四點八。

報告顯示，穩健的國內需求、強勁的匯款和旅遊業回溫支撐了經濟活動，在通膨降溫之時，經濟活動仍持續擴張；此外，中國大陸與印度的成長比預期強勁，也是亞銀調高經濟預估的一大因素。報告說，大陸的服務業轉強，協助抵銷房地產下滑頹勢，且決策者推出措施來支撐經濟。

惠譽 經濟成長率

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