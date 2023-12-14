領全額勞保年金 明年起須滿64歲

勞保老年年金的法定請領年齡，明年起從六十三歲提高一歲，滿六十四歲才可全額請領勞保老年年金給付，將衝擊民國五十年次的勞工，勞動部預估十二萬餘人受影響。

勞動部勞動保險司長陳美女說，勞工保險條例第五十八條第五項明訂，民國九十八年實施年金制度起，老年年金請領年齡採逐步提高，每兩年提高一歲，直至一一五年上限六十五歲為止。

她說，針對民國五十年次出生、勞保年資滿十五年的被保險人，明年滿六十四歲才可全額請領勞保老年給付，估計十二萬餘人受影響。若被保險人年資滿十五年，但還沒滿六十四歲，也可選擇提前請領「減給老年年金給付」，每提前一年，給付金額減給百分之四，最多提前五年，請領減給百分之廿；超過六十四歲，可請領「展延老年年金」，每延後一年按給付金額增給百分之四，最多增給百分之廿。

據勞保局今年十月統計，共一七一萬九千多人請領勞保老年給付，平均月領一萬八千多元，近五成四選擇展延請領，近三成七提前領減給老年年金。

立委黃秀芳昨在立法院社福及衛環委員會質詢勞動部長許銘春，基本工資逐年上調，勞保投保薪資四萬五千八百元上限是否需往上調整？許回應，投保薪資提高一個級距就會增加一千五百億元負擔，勞保財務問題要先解決，級距上調可在將來勞保年改一併討論。

立委王婉諭說，公教人員退撫新制的政府提繳率百分之九點七五，勞退新制的雇提卻只有百分之六，公務員、勞工有落差，呼籲勞動部不要再推給勞資協商。許允諾一個月內提出具體規畫。

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