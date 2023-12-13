獨／2024年6大金控永續先行者聯盟新計畫提前曝光

2024年6大金控永續先行者聯盟新計畫提前曝光。據本報所掌握的最新消息，6大金控先行者聯盟明年有許多最新的工作內容，其中以四大項目最重要，首先，先行者聯盟將一起開出跨金控的企業議合名單；第二，對投融資組合開出公版的碳排計算以及揭露標準；第三，針對高碳排產業開出專屬的永續轉型指標；第四，永續金融規劃師的相關的證照制度明年將結合政府之力推動完成。

另據透露，中信金和聯徵中心合作的「金融業氣候實體風險資料平台」，即將在明年1月底正式上線。

外界矚目最新加入的兆豐金控新任務為何？知情人士指出，兆豐金雖然是第六家加入的先行者聯盟成員，但工作重要性不亞於其他金控，在聯盟中負責的工作也已揭曉，將職司「跨部門諮詢」工作，即擔負重要的幕僚角色，負責匯整來自產業界的意見，提供給金管會進行跨部會的聯繫與溝通，並召開跨部會諮詢會議。

對於兆豐金控的重要任務，知情人士分析，碳權交易12月22日起開放交易，以永續為重點的前瞻經濟活動，更需要金融和產業之間密切的溝通與協調，尤其產業技術越益複雜，相關授信風險也增加、金融業的專業不見得追得上產業技術的進步，因此不僅得和產業，同時更需要和經濟部、環境部保持更密切的溝通討論，因此由兆豐金控出掌該重點工作。

消息人士說，在推動金融業者和高碳排產業及環境部、經濟部的跨部會溝通、議合之外，也將有更多鎖定高碳排產業減碳轉型的重點工作，包括提出相關融資指引使督促轉型力道更強、並且更進一步在投融資組合上，讓碳排相關的計算及揭露標準更明確。

此外，據了解，目前國內還沒有永續規畫師的證照，有鑑於淨零減碳相關的永續人才急缺，因此可能最快明年就會有「永續金融規畫師證照」制度出爐，應會由證基會或金融研訓院負責相關考照及認證。

由金管會出面發起的六大金控永續先行者聯盟，由玉山金控作為明年的輪值主席，將在本周四正式對外揭露明年最新的重點工作計畫，據本報提前掌握的明年度重點工作計畫內容，新項目超過全部的一半以上。

除了上述兆豐金的工作之外，其他五大金控則延續先前負責工作，包括玉山金負責政策指引、國泰金負責資金統計、中信金控和聯徵中心負責風控與資料的搜集、元大金控與證基會負責永續人才的證照培訓、第一金控則負責舉辦和國內外交流相關的永續活動及研討會。

由於全球的淨零碳排不斷邁入新紀元，六大金控的先行者聯盟在淨零永續的工作重點「推陳出新」的步調之快，出人意料，尤其新項目居然超過一半。

根據六大金控分工後的最新工作重點，為國內的高碳排產業首度推出永續轉型融資指引，由玉山金主要負責；而和企業之間對淨零碳排的議合、促進金融業者範疇三的投融資組合，與碳排相關的計算及揭露標準，則由國泰金負責。

另據透露，「金融業氣候實體風險資料平台」正式上路之後，中信金也將與聯徵中心再對外網羅更多實體資料的風險及建議。元大金控與證基會，則將致力於建立「永續金融證照」制度及設計更多專責、定期的培訓課程。

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