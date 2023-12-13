亞矽3.0計畫將啟動 國發基金擬明年成立東南亞投資基金

隨著政府推出新南向政策，台灣與東南亞國家經貿往來愈來愈密切，國發會主委龔明鑫今（13）日表示，將規劃成立東南亞投資基金，預計由國發基金出資40%、民間資金60%，擬於2024年推出。

龔明鑫今出席「亞矽物聯網產業大聯盟年會」，他於致詞時做了以上表示。同時，龔明鑫也提到，東南亞投資基金將協助台灣廠商前進海外，預估在智慧城市、智慧農業及交通等層面，需求量會較大。

數位轉型是近年全球的熱門話題，台灣也早在2016年就成立亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟。龔明鑫指出，亞洲．矽谷即將邁入3.0，政府一直希望把亞矽的能量擴大，不只在桃園，全台灣都可以推動；海外部分，國發基金也正規劃成立東南亞投資基金。

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