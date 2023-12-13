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手機就搞定！十大網銀App排名 網友大推這些功能：超好用

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
純網銀將來銀行。圖／將來銀行提供
純網銀將來銀行。圖／將來銀行提供

網銀App這些功能超方便！

﻿數位時代下，許多過往需要到實體銀行辦理的業務，現在透過一支手機就能夠搞定。各家銀行幾乎都推出了方便好用的網路銀行App，除了最基本的轉帳、繳費、手機提款之外，也有許多App提供了更多元的功能，像是外幣賣買、投資、貸款等等，透過使用介面所有帳務都能一目瞭然。

不斷推陳出新的網銀App，讓帳務管理更加方便。在眾多選擇中，哪一家銀行推出的App在網路上有著最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了十大網銀App排行榜，快來看看這些App都有什麼超方便的功能吧！

NO. 1 國泰世華網路銀行 CUBE

首推「帳務行事曆」超方便！

國泰世華網路銀行CUBE App整合轉帳、繳費、外匯、手機提款、信用卡管理、投資、證券、貸款、保險等各面向的多元功能，透過一支手機搞定各種財務大小事，讓生活更加有效率；簡單、好用又美觀的使用介面，操作起來十分順手。除此之外，「人臉辨識」、「裝置綁定」、「兩步驟驗證」等安全機制也讓人使用起來更加安心。

為了讓用戶能在琳瑯滿目的功能中更方便管理財務，國泰世華銀行於CUBE App內創新推出「帳務行事曆」。行事曆中像是信用卡、基金、貸款、智能投資等各個功能的「待繳項目」、「待繳金額」都能夠一目瞭然，還可以在繳款、扣款前1日發出提醒訊息，讓用戶能預先管理、安排資產分配，獨有的便利功能得到許多好評，「介面上各項消費明細與存款都一目瞭然」、「真的很方便很實用的App，操作下來也淺顯易懂，重點是保密這項用得很好，使用起來很安心」。

image source: Google Play商店

網銀App

NO. 2 台新銀行行動銀行

台新行動銀行的App以「五大服務」及繳稅功能為最大的特色。「個人化服務」提供理財基本功能及外匯資訊；「創新線上功能」提供手機轉帳、無卡提款等功能；「帳務及到價推播通知」能夠設定轉帳、刷卡扣款、匯率停損停利等通知；「個人資產分布及快速預覽」將各類資產金額及比例分配清楚呈現；「多元線稅服務」則讓用戶能在線上輕鬆繳稅。

多元的功能讓用戶透過一個App就能輕鬆管理財務．此外，能夠在線上迅速繳納綜合所得稅、牌照稅、房屋稅、地價稅等多個項目的方便功能，更是得到許多網友青睞，「功能很多，操作方便」、「使用很久了，越改越完善」。

image source:Google Play商店

NO. 3 玉山行動銀行

玉山銀行的行動銀行App除了基本的帳務服務外，也結合了信用卡帳單查詢、刷卡明細、卡費繳交等功能。除此之外，還提供水費、電信費、交通費等繳費服務。在投資方面則有即期匯率、詳細走勢圖、查價線、台外幣存放利率、國內外基金查詢、黃金牌告等功能。

各項通知服務，也是玉山行動銀行App的一大特色，除了帳務、外幣外匯、基金停損停利、各項繳款通知外，也提供各項優惠通知。多元的功能之餘，提供簡易密碼、Touch ID／Face ID等快速登入的便利服務，以及圖形化資訊的直覺設計，也得到不少好評，「介面很直覺」、「功能非常完善」、「使用很方便、很順手」。

image source:Google Play商店

NO. 4 華南銀行+

華南銀行的網路銀行App「華南銀行+」，包含了帳務查詢、轉帳服務、信用卡服務等基本功能，除此之外也提供信託理財、黃金存摺、外匯專區、多元理財資訊等各式各樣的功能，不管是基本的財務管理還是進階的投資理財，都能夠一手掌握。

除此之外，華南銀行+還結合GPS定位，讓用戶能夠隨時隨地查詢信用卡特約店優惠，也能夠快速找到鄰近的分行及ATM據點，不管是線上使用還是線下找尋實體分行都非常方便，「新版App有很大的進步」、「操作起來流暢便利」、「不用出門、不用等待，使用非常便利」。

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NO. 5 上海商業儲蓄銀行掌上銀

上海商業儲蓄銀行的網銀App「掌上銀」提供了帳戶查詢、轉帳交易、綜合存款、定期存款、投資理財、貸款、信用卡、利率匯率查詢等多功能服務。除此之外，還結合了「台灣Pay」功能，支援掃碼付款、收款、交易紀錄查詢等功能，只要設定好支付功能就可以透過App收款付款。

掌上銀App帳務總覽圖形化的操作介面，讓人能夠一目瞭然，快速掌握資產配置；除此之外新版App也提供了指紋、人臉等生物辨識快速登入、快速交易確認功能，使用上更為便利，「可以刷臉進入很方便」、「終於更新，總算有快速登入」。

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NO. 6 富邦行動銀行

富邦行動銀行App除了帳務基本功能外，還提供用戶專屬的個人化功能，像是免登速查、常用服務一鍵速達、記帳等等，可以根據個人的使用習慣進行設定；尤其是速登入，綁定行動裝置後就可以透過刷臉、指紋、手勢等快速登入，不少人都覺得非常方便。

在個人化設定下，用戶也可以根據使用習慣選擇常用的功能，加入個人專屬首頁，之後便能快速找到自己需要的項目。除了帳務管理相關的功能，富邦網銀App也有「LuckyPAY」服務，可以進行掃碼付款，讓日常生活更加便利，「好用轉帳快速查閱信用卡金額方便，系統介面清楚明瞭」、「算是很完整的網銀App，基本的查詢功能都很直觀，使用起來非常順手」。

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NO. 7 星展行動銀行（台灣） DBS digibank TW

星展行動銀行有著便捷的總覽介面，在一個畫面中存款、投資、貸款、信用卡資訊等帳戶都能一面瞭然，同時也提供理財、資產負債分析及現金流量分析圖表，讓用戶輕鬆掌握資產概況。除此之外還有專屬的「旅遊模式」，能夠依據用戶的旅遊所在地於首頁隨時查看當地貨幣參考匯率。

在投資方面，星展的網銀App提供許多便捷的功能，像是十幾種外幣交易的24小時即時匯率換匯；包含定期定額申購、贖回、轉換等功能的一站式基金交易；股票、ETF、基金等停損獲利通知等等，讓人隨時掌握市場最新狀態，輕鬆投資，「好用，速度很快」、「使用相當便利，簡單又明瞭」、「迅速、安全、方便，很讚的應用程式」。

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NO. 8 LINE Bank Taiwan

和傳統銀行不同，LINE Bank為全面線上作業的「純網銀」，透過App就可以隨時隨地開立帳戶，使用存款、轉帳、刷卡、遊戲化定存、貸款等功能，提供方便的一站式線上金融服務。

LINE Bank最大的特色就是能夠綁定LINE帳號，之後便可以直接在LINE上接收相關交易通知；也能夠結合LINE的好友圈，使用轉帳、收款、分帳等超方便的功能，一大群人的飯局或是共同出遊，只要透過LINE訊息就能無痛完成分帳；除此之外還能們行設定目標開設「夢想帳戶」，加快儲蓄效率，「以網路銀行來說，介面比其他家的簡單好懂」、「個人覺得非常便利好用，服務一點也不輸實體銀行」。

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NO. 9 中國信託行動銀行 Home Bank

透過中國信託的「Home Bank」App，不論是轉帳、繳費、理財、信用卡、貸款等服務都可以一手掌握。除了基本的財務管理功能外，在投資理財方面也有便利的即時查詢功能，並且有「智動GO」、「嵐山豬豬」等智能投資理財小幫手，規畫起來更加方便。

日常生活的部分，Home Bank推出「My Way數位會員」可享有專屬優惠，並透過消費累積點數兌換好禮；除此之外也和7-ELEVEN合作，能夠邦定OPEN POINT會員，即時查看點數餘額，「功能多元、介面清楚」、「中信App算很好用，所有功能也齊全」、「方便又快速，真的好實用」。

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NO. 10 將來銀行 NEXT BANK

身為「純網銀」，將來銀行提供24小時全年無休的金融服務。首創「銀行帳號自由選」，讓用戶在開立帳戶時可以選擇自己專屬的帳號，除此之外App還有「口袋分帳理財」功能，透過9個活存口袋幫助用戶精準分配收支，妥善理財，「口袋的功能真的很好用」、「很喜歡App的介面跟操作方式，簡單明瞭」。

將來銀行推出的「將將卡」，也可以透過App自由開關卡片交易功能，降低卡片遺失後的盜刷風險。在日常消費方面，將來銀行還能夠透過App累積「將來N點」，將透過消費獲得的點數在下一次消費時進行折抵。

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十大網銀App排名

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月22日至2023年11月21日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『網路銀行App』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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