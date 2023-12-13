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蔡英文：全力協助台灣半導體維持領先地位

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導
行政院重啟睽違12年的科技顧問會議上午舉行，除聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主軸。總統蔡英文親臨致詞（前排中），並與國科會主委吳政忠（前排右二）相談甚歡。記者曾吉松／攝影
行政院重啟睽違12年的科技顧問會議上午舉行，除聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主軸。總統蔡英文親臨致詞（前排中），並與國科會主委吳政忠（前排右二）相談甚歡。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今天出席行政院科技顧問會議表示，行政院科技顧問會議是我國最高層級科技諮詢會議，2006年她擔任行政院副院長時曾參與，感謝當時的顧問們為台灣生技半導體產業奠定基礎。蔡英文說，如今台灣擁有完整半導體生態系，以及領先全球的二奈米製程技術，她表示，政府將全力協助台灣半導體維持領先地位。

半導體 蔡英文 生技

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