蔡英文：全力協助台灣半導體維持領先地位
蔡英文總統今天出席行政院科技顧問會議表示，行政院科技顧問會議是我國最高層級科技諮詢會議，2006年她擔任行政院副院長時曾參與，感謝當時的顧問們為台灣生技、半導體產業奠定基礎。蔡英文說，如今台灣擁有完整半導體生態系，以及領先全球的二奈米製程技術，她表示，政府將全力協助台灣半導體維持領先地位。
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