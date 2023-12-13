大選前…最低工資法三讀 最重罰雇主150萬

立法院會昨天三讀通過「最低工資法」，明定勞工與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資；條文並將消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率納入審議最低工資應參採指標，同時得參採勞動生產力年增率等十項指標。對違反最低工資的雇主，最高可加重處罰一五○萬元，主管機關應限期令其改善。

蔡英文總統在二○一六年提出「最低工資法」的政見，主張把行政命令提升至法律層次，歷經七年多，終於在卸任前完成立法。勞動部表示，將盡速籌備審議會及研究小組等各項建置工作，讓本法順利上路施行。

藍憂徒具形式打假球

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，最低工資法完成三讀，但預期最後會徒具形式，無法發揮實質功能，民進黨是打假球。民眾黨團總召邱臣遠也指出，最低工資法被遺忘七年，大選到了才忽然被想起，凸顯執政黨對勞工的漠視。

民眾黨立委賴香伶批評，要不是副總統、民進黨總統候選人賴清德一聲令下，民進黨團或勞動部也不會把版本在十天之內送到立院。國民黨立委林為洲則諷刺表示，因為選舉，所以能夠三讀，「我還是要感慨地說一聲選舉萬歲」。

現行基本工資調整是依據「基本工資審議辦法」，法律位階為行政命令，依據消費者物價指數等七項資料研究，因此基本工資未必每年都能調升；為了確保勞工合理的最低工資，蔡總統在二○一六年提出「最低工資法」的政見。

將設最低工資審議會

該法案在立院初審及黨團協商後，最終保留四條關鍵條文，包括最低工資審議會委員組成、最低工資參採指標、研究小組定位角色，還有違法廠商不得參加政府採購等條文，昨在立院院會討論時表決；但在野黨團提案均遭否決，全案依民進黨團修正動議通過。

三讀條文明定，中央主管機關應設最低工資審議會，審議最低工資，審議會設委員廿一人，包括勞動部長任召集人，同時為當然委員，其餘委員的組成包括經濟部代表一人、國發會代表一人、勞方代表七人、資方代表七人及學者專家四人，任期二年，期滿得續聘，均為無給職。

三讀條文明定，最低工資的審議，應參採消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率擬訂調整幅度，同時得參採勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成的分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況及最低生活費。

罰則部分，勞工與雇主雙方議定的工資低於最低工資者，由直轄市、縣市主管機關處雇主或事業單位兩萬元以上、一百萬元以下罰鍰，並得依事業單位規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一。違者除公布事業單位或事業主的名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

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