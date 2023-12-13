工商界：盼廣納代表進審議小組
工商團體樂見最低工資入法，將能避免勞資對立，但也呼籲政府廣納工商界代表為最低工資審議小組成員，尤其應該有真正的審議機制，而不是政府說了算。
工商協進會表示，勞工是企業的珍貴資產，也是台灣經濟得以順利發展的重要角色，將最低工資調整的政策提升至法律位階，透過法制化讓最低工資審議及檢視機制透明化、常態化，工商界表示肯定。
這次立法規定勞動部應組成研究最低工資審議事宜之研究小組，並應每年定期向審議會提出研究報告與最低工資調整建議，提供給審議會參考，工商界期盼勞動部廣納工商界代表進入小組成員，並將產業界建議納入參考，以便討論更聚焦、更公正、更具說服力。
工商協進會指出，我國薪資成長緩慢主要是產業及制度面等長期結構問題，提高最低工資只是整體改革配套措施之一，長遠來看仍須持續調整產業結構，提振產業競爭力與勞動生產力，讓企業獲利與薪資調幅同步增長。
工總則說，一貫的立場都是希望最低工資入法，未來能有真正審議機制，不要像過去喊價般的勞資談判，最後卻是政府說了算，這就失去制度的意義，如果能夠真正審議、勞資意見都能被尊重，這才是好事。
商總理事長許舒博表示，最低工資入法是好事，過去協調基本工資時，勞資都各有依據、各有標準，到最後都勞動部決定，現在有了根據，對於最低工資能有完整評估，並不是壞事，不過，如果有業者認為滿足不了最低工資法要求，在將本求利情況下下，可能決定不要聘那麼多員工。會不會造成影響？現在還不敢太快斷言。
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