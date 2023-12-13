冷眼集／蔡心中最軟一塊？ 更像軟土深掘

攸關勞工權益的「最低工資法」昨經立法院三讀通過，這顆懸了近八年的大石頭終於可以放下。直到二○二四大選前夕，基層勞工們才被蔡英文總統想起；蔡總統昔日稱勞工是她「心中最軟的一塊」，莫非是指「軟土深掘」，呼之則來，揮之則去？

事實上，若非民進黨總統候選人賴清德一席話，讓行政院火速把院版「最低工資法」草案送至立院，只怕直至蔡英文卸任，仍看不見最低工資法現於光明的那天。這也意味著，民進黨只會佯裝認真做事妝點門面，天大地大沒有選舉大，爹親娘親沒有選票親，近八年的基層呼喚，比不上選舉釋出紅利。

然而，最低工資法能否扮演勞工權益捍衛者角色尚是未知數。國民黨立院黨團總召曾銘宗即點出該法最大問題，審議委員廿一人中，勞方代表僅七人，此結構顯無法做成實質決策，盼勞方代表過半。

勞動市場當中，勞工往往是弱勢，在勞資雙方實力不相當情況下，制度性保障之於勞方至關重要，故商討最低工資應如何調整時，政府扮演中間人，勞方代表須多於資方代表，以保雙方能對等談判。

莫忘勞工苦人多。民進黨倘若連選前運用行政、立法優勢資源釋放基層勞工利多，皆未多從勞工立場著想，兌現政見承諾，只不過證明勞工從未是蔡英文心中最軟的那塊。

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