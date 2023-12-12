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明年經濟成長率...渣打預期3.1% 明年房市會比今年好

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今日提出最新的景氣預測。本報資料照片
渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財今日提出最新的景氣預測。本報資料照片

渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財表示，倘若選舉之後中國觀光客能來台灣，應會對旅遊業有更多貢獻，對明年觀光消費成長有一定貢獻。台灣的通膨在2022年到頂，但2023年已穩定下降。渣打對經濟成長率預期，今年是1.1% ，明年是3.1%；CPI年增率今年2.2%，明年是1.5%，且預期明年房市會比今年好。

符銘財也對明年出口情況指出，歐洲改善情況較差，日本美國中國已有反轉，台灣出口和全球貿易連動，因此整體應會好轉，另一方面，他認為中國是影響的其中一個變數，儘管可降低中國曝險，但要完全免除影響不可能，所以明年景氣狀況會對台灣起一定作用。

對於台灣房市表現，符銘財表示，由於台灣利率沒有別人高，以及實質薪資增長沒有這麼快，例如，英國雖然薪資上漲，但因為通膨吃掉薪資成長，所以實質薪資反而縮水，台灣房地產市場冷卻，但並未出現崩壞的情況，會持續到明年，因為物價指數會下來，且薪資會調升，所以房地產雖然冷，但不會再萎縮。

另外，消費性電子上，他認為，明年也會回到正成長，至於台灣的資本支出成長，符銘財預期雖在2023年放緩，但明年會出現溫和反彈，若以每年興建廠房數據來看，2010至2023有二波成長期，明年估計可回到正常水準，庫存的話，最壞也會只是在第四季，明年就會轉好。

薪資 渣打銀行

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