「最低工資法」三讀通過 工商團體籲產業代表加入小組
「最低工資法」草案今（12）日經立法院三讀通過，對此工商協進會認為，勞工是企業的珍貴資產，也是台灣經濟得以順利發展的重要角色，最低工資經由基本工資審議委員會審議已行之多年，今天立法院三讀通過「最低工資法」草案，將最低工資調整之政策提升至法律位階，透過法制化讓最低工資審議及檢視的機制透明化與常態化，工商界表示肯定。
工商協進會表示，本次立法規定勞動部應組成研究最低工資審議事宜之研究小組，並應每年定期向審議會提出研究報告與最低工資調整建議，提供給審議會參考，工商界期盼勞動部，廣納工商界代表進入小組成員，並將產業界建議納入參考，以便最低工資審議會的討論能更聚焦、更公正、更具說服力。
我國薪資成長緩慢主要是產業及制度面等長期結構問題，提高最低工資只是整體改革配套措施之一，長遠來看，仍須持續調整產業結構，提振產業競爭力與勞動生產力，讓企業獲利與薪資調幅同步增長。
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