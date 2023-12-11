前10月實質總薪資負成長7年同期首見 主計總處揭原因

主計總處今天發布10月受僱員工人數及薪資，1-10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5441 元，較上年同期增加2.49%，但總薪資年增1.53%，則創近三年最低增幅。另剔除物價因素後，1-10月全體受僱員工平均每人每月實質經常性薪資為4萬1370元，年增0.06%，每人每月實質總薪資為5萬3960元，負成長0.87%，實質總薪資為近七年同期首見負成長。

對於前10月總薪資增幅創近三年新低，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，總薪資是經常性薪資加上獎金發放，因為2021年出口暢旺，帶動2021、2022年年終獎金發放金額較高，今年則因去年開始景氣影響，今年1月的年終獎金發放金額減少，因此前10月總薪資增幅也受影響。

受出口不振衝擊，1-10月全體受僱員工人數雖較去年同期增加1萬人，但製造業受僱人數年減2.7萬人，可見廠商面對景氣反轉，縮減人力聘僱，甚至裁員。

主計總處調查顯示，10月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬5564 元，月增0.13%，年增2.31%；獎金及加班費等非經常性薪資5579元，合計後總薪資平均為5萬1143元，年增 1.35%；其中部分工時員工經常性時薪200元，月增0.50%，年增1.01%。

總計1-10月月全體受僱員工經常性薪資平均4萬5441 元，較上年同期增加2.49%，總薪資5萬3960元，年增1.53%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.06%，實質總薪資年減0.87%。

觀察各行業經常性薪資消長，則與景氣狀況成正比，例如內需相關的藝術娛樂及休閒服務業、不動產業因10月業績較佳，月增1.54%、1.52%較高，零售業、住宿及餐飲業也呈現成長。但總薪資部分，電腦、電子產品及光學製品製造業受部分廠商上月發放秋節獎金、績效獎金及員工酬勞影響，月減18.54%較高，金融及保險業、不動產業也分別減少13.28%、11.86%。

出口衰退連帶影響製造業就業人數，1至10月受僱員工人數平均為817.5萬人，較上年同期增加1萬人，但工業部門減少0.63%，服務業部門則增0.67%。就行業別觀察，住宿及餐飲業年增1.3萬人，藝術、娛樂及休閒服務業增加7千人，製造業則大減2.7萬人。

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