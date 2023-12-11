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MSCI：金融和投資界在大規模氣候解決方案 發揮關鍵作用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）進入尾聲，MSCI亞太區ESG與氣候業務負責人何詩蘭（Chitra Hepburn）表示：金融和投資界在大規模氣候解決方案方面發揮著至關重要的作用。

何詩蘭（Chitra Hepburn）表示，第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）為各行各業間推動淨零排放的合作提供了獨特機遇。雖然公眾的注意力往往聚焦於能源行業，但金融和投資界在大規模氣候解決方案方面發揮著至關重要的作用。COP28 是迄今為止最具包容性的一屆聯合國氣候變遷大會。就參會人數而言，本屆大會是史上規模最大的一屆，有數千場活動在同一個巨大的園區中舉行，使得更多人能夠參與到會議當中。很高興地看到，來自非洲、亞洲和中東的參會代表增加，科學家、活躍人士、監管和投資機構的參與程度也比以往任何一屆都多。需要所有參會代表的視角來共同應對氣候變遷，而COP28可能是首個規模足以應對這一挑戰的會議。

何詩蘭（Chitra Hepburn）說，COP28帶給投資者的最大成果之一應該與能源有關。能源行業即將發生巨大的變化。從關於氫能的聲明到《石油和天然氣脫碳憲章》，再到由123個國家簽署的旨在到2030年將全球可再生能源發電裝機容量增加兩倍的《全球可再生能源和能效承諾》，能源行業應會迎來一場真正的改革。預計能源的生產方式、地點和產量都將發生變化，這將影響全球各地的經濟體和投資人。

但是，氣候變遷並不只是一個影響能源領域的問題。它是一個跨時代的問題，一個足以影響到地球上每個地區每個行業的問題。全球氣溫上升的破壞性後果比以往任何時候都更加明顯。

何詩蘭（Chitra Hepburn）表示，因此，很高興能在COP28會議上看到更多跨時代的思考，例如淨零排放公用事業聯盟（UNEZA）的成立就是一個例子。儘管某些成員的加入似乎令人感到為時已晚，但通過在能源轉型方面發揮帶頭作用，他們更有可能使自己在下一代中處於成長地位。

總而言之，可持續發展風險和氣候風險如出一轍：它們都可能是重大的投資風險。因此，全球迫切需要加快資產的重新定價和資本的重新配置。為此，以數據為依歸的投資工具，則可以幫助實現這一目標。MSCI正在努力實現市場的這些期望，尤其在氣候領域。

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