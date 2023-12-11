半導體投資減緩！我電子零組件業今年第3季固定資產投資年減45.7%

經濟部今（11）日發布2023年第3季製造業國內固定資產增購（不含土地）3,861億元，季減14.3%，年減31.7%；各業中，占比最大電子零組件業，則因全球景氣復甦動能不足，致半導體業者減緩投資計畫第3季固定資產增購2,157億元，年減45.7%，跌幅深重。

經濟部統計處指出，第3季製造業固定資產增購金額較第2季明顯減少，並且和去年同期相較的減幅，亦明顯擴大，主因全球景氣低緩，終端需求未明顯回升，企業投資動能減緩，加以上年同期部分業者設備到位，比較基期較高所致。

因終端消費需求續呈疲弱，產業鏈持續庫存去化，加以國際油價較上年同期下跌，衝擊我製造業營收。2023年第3季製造業營業收入（含海外生產之收入）為7兆9,365億元，季增8.0%，年減11.8%。

若按固定資產型態分，經濟部指出，今年第3季以機械及雜項設備增購占76.8%最多，年減35.8%；其次為房屋及營建工程占22.4%，年減13.6%。

各業中，電子零組件業第3季固定資產增購2,157億元，占製造業之55.9%居各業之冠，年減45.7%，主因全球景氣復甦動能不足，終端消費力道仍呈低迷，致半導體業者減緩投資計畫，加以上年同期比較基期偏高所致。

而電腦電子產品及光學製品業，受惠 AI 及雲端資訊服務需求成長，帶動相關供應鏈業者積極布建產能，部分業者製程升級、擴增廠房及相關檢驗設備，因此第3季增購153億元，年增18.0%。

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