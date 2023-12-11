快訊

南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：已機先管控降低損害

嘻哈女王JESSI宣布空降台中跨年！ 三字經國罵準備好了

半導體投資減緩！我電子零組件業今年第3季固定資產投資年減45.7%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
半導體示意圖。圖／美聯社
半導體示意圖。圖／美聯社

經濟部今（11）日發布2023年第3季製造業國內固定資產增購（不含土地）3,861億元，季減14.3%，年減31.7%；各業中，占比最大電子零組件業，則因全球景氣復甦動能不足，致半導體業者減緩投資計畫第3季固定資產增購2,157億元，年減45.7%，跌幅深重。

經濟部統計處指出，第3季製造業固定資產增購金額較第2季明顯減少，並且和去年同期相較的減幅，亦明顯擴大，主因全球景氣低緩，終端需求未明顯回升，企業投資動能減緩，加以上年同期部分業者設備到位，比較基期較高所致。

因終端消費需求續呈疲弱，產業鏈持續庫存去化，加以國際油價較上年同期下跌，衝擊我製造業營收。2023年第3季製造業營業收入（含海外生產之收入）為7兆9,365億元，季增8.0%，年減11.8%。

若按固定資產型態分，經濟部指出，今年第3季以機械及雜項設備增購占76.8%最多，年減35.8%；其次為房屋及營建工程占22.4%，年減13.6%。

各業中，電子零組件業第3季固定資產增購2,157億元，占製造業之55.9%居各業之冠，年減45.7%，主因全球景氣復甦動能不足，終端消費力道仍呈低迷，致半導體業者減緩投資計畫，加以上年同期比較基期偏高所致。

而電腦電子產品及光學製品業，受惠 AI 及雲端資訊服務需求成長，帶動相關供應鏈業者積極布建產能，部分業者製程升級、擴增廠房及相關檢驗設備，因此第3季增購153億元，年增18.0%。

延伸閱讀

柯文哲批潮間帶插滿風機 王美花：沒有一支是在潮間帶

趙少康轟蔡政府天然氣發電占比50％ 經濟部回應了

SRF爭議藍綠交鋒 鄭文燦嗆桃市府：別再政治炒作

113年瓦斯爐、熱水器補助來了 每台最高補助3000元

相關新聞

Google 公布台灣2023搜尋排行榜 四年不見「它」登第一

Google 今（11）日公布台灣2023年度搜尋排行榜 （Year in Search），依照新聞議題、運動賽事、人物...

LINE TODAY年度新聞出爐 Me Too事件登榜首

內容入口LINE TODAY今天公布2023年度10大熱門新聞話題，以娛樂新聞最受矚目，涉及多名藝人的Me Too性騷擾...

柯文哲批潮間帶插滿風機 王美花：沒有一支是在潮間帶

民眾黨總統候選人柯文哲昨表示，有民眾像他陳情，彰化潮間帶插滿風機，經濟部長王美花則強調，目前共有688支風機，407支陸...

半導體投資減緩！我電子零組件業今年第3季固定資產投資年減45.7%

經濟部今（11）日發布2023年第3季製造業國內固定資產增購（不含土地）3,861億元，季減14.3%，年減31.7%；...

勞動部獎勵亞洲技能競賽團隊 總獎金467萬元

2023年亞洲技能競賽，台灣獲獎總成績在24個參賽國排名第1。勞動部今天頒獎表揚，總計發給國手及培訓團隊新台幣467萬元...

數位部非同步衛星驗證 19日台北高雄連線首次測試

數位部推動2年期的非同步軌道衛星驗證計畫，目前合作國際業者包括SES與OneWeb等業者。數位部長唐鳳今天表示，預計12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。