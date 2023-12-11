柯文哲批潮間帶插滿風機 王美花：沒有一支是在潮間帶
民眾黨總統候選人柯文哲昨表示，有民眾像他陳情，彰化潮間帶插滿風機，經濟部長王美花則強調，目前共有688支風機，407支陸域，281支是海上風機，沒有一支是在潮間帶。
立院經濟委員會今審查土石採取法修正草案，王美花會前受訪時強調，潮間帶是生態敏感區，也是不容許設置風機的區域，柯文哲應該要清楚的了解事實後再發言。
而民進黨立委賴瑞隆要求經濟部持續澄清，避免不實說法影響民心，王美花則表示，經濟部在第一時間就澄清，也希望柯文哲能夠修改說法。
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