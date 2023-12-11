央行利率 明年可能躺平

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行周四（14日）召開今年最後一場理監事會議，永豐金控、富邦金控、國泰世華銀行首席經濟學家均預估，利率政策將「連三凍」。 聯合報系資料照
央行周四（14日）召開今年最後一場理監事會議，永豐金控、富邦金控、國泰世華銀行首席經濟學家均預估，利率政策將「連三凍」。 聯合報系資料照

中央銀行將於本周四（14日）召開今年最後一場理監事會議，永豐金控、富邦金控、國泰世華銀行首席經濟學家均預估，央行本季理監事會議將宣布利率「連三凍」，且明年下半年跟進聯準會降息的機率也不高。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基預估，不僅本周四的理監事會議，央行明年一整年都不會調整貼放利率，重貼現率將維持現行的1.875%。

著眼全球終端需求減弱，台灣出口不振，景氣對策燈號連十藍、永豐金預估，今年第1季至第4季經濟成長率分別為-3.49%、1.41%、2.32%、5.25%，全年估成長1.43%。

黃蔭基表示，雖然2023年經濟成長不佳，戰爭、通膨和升息雜音不斷，台股仍繳出亮麗的成績單；他進一步預估，明年台股表現，第1季會有一波總統大選行情，第2季和第3季要面臨淡季考驗，第4季配合景氣收割和聯準會降息助攻，全年高點上看18,800點。

對於2024年全球經濟動向，富邦金控首席經濟學家羅瑋先前指出，以最可能發生的「全球經濟低度成長」情境而言，聯準會最快明年6月就會啟動預防性降息，並在明年6、7、9月各降息1碼。

羅瑋表示，台灣明年有基本工資調漲、軍公教調薪等因素，台灣通膨要迅速回落有一些難度，且央行總裁楊金龍先前提過，未來台灣通膨有可能維持在1.5%以上水準，若要維持實質利率正數，除非明年總體經濟情況比原先預期更為悲觀，否則，我國央行明年下半年跟進聯準會降息的機率不高，重貼現率可能一路躺平至明年底。

關於台灣央行利率政策動向，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預料，央行本周四利率將「連三凍」，且今年經濟成長率預測值可能還會再微幅下修。

他分析，台灣今年出口跟投資明顯衰退，主要靠消費強力支撐，預料明年狀況會有所不同，出口投資將好轉，消費動能則稍微減弱，明年經濟成長率至少3%起跳。

2024 央行 富邦金控

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