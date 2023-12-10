央行周四開會 市場預估利率不動
中央銀行將於十四日召開今年最後一場理監事會議，市場預期，我國央行將於美國聯準會步調一致、維持現行利率百分之一點八七五不變；金融圈關注，央行總裁楊金龍會後談話內容，是否進一步調整對明年的通膨與經濟成長率預期。
央行九月二十一日舉行第三季理監事會，決議利率「連兩凍」並下修今年經濟成長率，從六月的百分之一點七二下調至百分之一點四六；不過，楊金龍樂觀看待二○二四年國內景氣，預期在全球商品貿易復甦、產業庫存恢復正常水準下，明年經濟成長將高達百分之三點○八。
展望第四季貨幣政策，楊金龍會後發言明顯偏「鷹」，除直言「緊縮會維持較久時間」外，還數度提及，台灣過去物價「低且穩定」，長期約在百分之一左右，如因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素，導致物價結構改變，長期平均通膨率進一步上漲至百分之一點五，甚至是百分之一點五至百分之二，那麼「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。
但楊金龍也說，最近這幾年國內通膨率高於百分之二，不能作為通膨逾百分之二將成為「新常態」的判斷標準，還需要更長期的觀察才能下定論。
對於明年是否有降息機會，楊金龍上季回應，「除非明年經濟成長率表現不如預期的百分之三點○八、而是掉得很厲害（指經濟成長大幅下滑）」，否則主要國家都在緊縮，我們也要維持緊縮，只是緊縮幅度不用那麼大。
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