科技顧問會議 政院周三重啟

高房價問題惹民怨，3組總統參選人相繼公布住宅政見，但大都了無新意，並無太多討論。不過，國民黨總統參選人侯友宜8日提出「石破天驚」的青年購屋免頭期款政見，額度最高1500萬元，立即引起熱議。業界人士認為，先不論做不做得到，就選戰策略而言，確實可搶攻年輕選票，「讓躺平族都跳起來了」，但若真的實行，則可能扭曲市場，並推升房價。...

2023-12-09 11:06