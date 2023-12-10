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科技顧問會議 政院周三重啟

經濟日報／ 記者苗珮瑩／台北報導

睽違12年重啟的行政院科技顧問會議13日將登場，今年邀請八位科技顧問，包括台積電劉德音、聯發科蔡明介等，將聚焦討論爆發性成長的生成式AI，以及半導體、淨零科技等議題，還有耗資新台幣3,000億、明年將啟動的行政院「晶創台灣方案」納入半導體與AI策略布局，深入討論落地方案。

與會科技顧問還有中央研究院院長廖俊智、院士翁啟惠、孔祥重，台大校長陳文章等。會議將進行三天。

半導體 行政院 院士

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