陸府生活美學教育基金會年末特展《水曰》正式登場

陸府生活美學教育基金會推出2023年末特展《水曰 Water Says》，由自己人Mutualism團隊策展，共帶來三組藝術家：美國藝術家艾婕音(Jane Ingram Allen)＆潔米·塔巴克(Jami Taback)、聲音藝術家李欣芫、纖維裝置藝術家陳聖文的精彩創作，從環境變動議題出發，以「水」作為第一人稱，傾訴「祂」在太平洋兩端的日常。

這項展覽即日起至2024年3月2日止，於陸府植深館舉辦，採預約參觀。

成立迄今10年的陸府生活美學教育基金會，對於環境生態與人們生活的關心，期間持續透過展覽、講座、大自然走讀的形式來推動理念。

隨著氣候變遷的影響、全球性的倡議，越來越多人關注環境永續議題。陸府基金會特別以陸府植深館為策展基地，持續邀請理念契合的國內外藝術家進行現地創作，將看似嚴肅的環境議題，以美學的表現形式，讓人們通過感受而了解。

此次《水曰》展覽，統籌策展人洪秉綺與藝術家陳聖文都是出身台中，從家鄉在地的觀察出發，放眼更宏觀的環境議題。其中，陳聖文擅長將被遺棄的人造垃圾融入到纖維創作中，這次作品《人造免疫》的靈感，則來自台中老家旁的旱溪整治工程「大康橋計畫」，述說河川的現況與此地水文的流動及變遷。

來自美國的藝術家艾婕音，也是國際專業策展人，她曾住在台灣8年，參與過雲林成龍濕地藝術節的策展與國際評選，今年再回到台灣，將她與潔米·塔巴克自2021年起，合創的作品《In Deep Water》首次帶到美國以外的城市展出，就在此次陸府植深館的《水曰》特展。

兩人以紙纖維與版畫交織的巨幅作品，表達她們對於近年美西乾旱野火與台灣風災水患的觀察，傳達氣候變遷帶來的效應與隱憂。

陸府生活美學教育基金會將對環境議題的關注，轉化成為藝文展覽及教育扎根，與陸府建設33年來的生機之路相互連結。

百分百綠覆的建築已是為人熟知的陸府特色，不斷探究人、自然、建築、生活四者之間的關係，創造環境共好、自然共生的宜居住宅，傳遞永續的價值共識，是陸府持續實踐的願景工程。

這次《水曰》藝術展，希望透過藝術作品的美感及感受性，喚起人們的好奇，讓觀眾對週邊的環境產生更多的感知，而改變自己的生活方式，來善待環境與自然資源。

而展覽延伸的系列講座及活動，豐富程度從2歲幼兒到90歲的長者都有適合的活動，甚至是藝術、環境相關領域專業者，期望每一位參加者都能樂在其中，並將體驗應用在自身的日常之中。

陸府生活美學教育基金會說，藝術家們近年來紛紛投入探討社會熱切關心的氣候變遷問題，博物館和藝廊亦積極透過多元方式，向大眾傳達這個迫切的主題。

面對此課題，陸府生活美學教育基金會年末特展《水曰》，在植深館營造了一個流動感的沈浸式空間，讓參觀者親身「游走」，感受水的力量，目的在探討人類與自然的共生關係，探討因果循環、自然和可持續性之間的矛盾。而以此為契機，觀眾將有機會在展覽中，展開一場與水的真摯對話。 陸府生活美學教育基金會年末特展《水曰 Water Says》共帶來三組藝術家。陸府提供 纖維裝置藝術家陳聖文擅長將被遺棄的人造垃圾，融入到纖維創作中。陸府提供 植深館營造一個流動感的沈浸式空間，讓參觀者親身「游走」。陸府提供

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