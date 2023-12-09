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台美將兵推演練 防經濟脅迫

聯合報／ 記者葉卉軒馬瑞璿／台北報導

第四屆台美「經濟繁榮夥伴對話」昨天登場，經濟部表示，因應經濟脅迫等風險，台美將共同成立工作小組，分享資訊、分析風險，並透過兵推演練方式，討論在經濟脅迫情境下的對策，台灣也盼與歐美日等國分享更多關鍵礦物資訊，以強化供應鏈穩定。

本屆「經濟繁榮夥伴對話」以實體、視訊混合方式在台北、華府同時舉行，台美雙方分別由經濟部長王美花、國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）在線上主談；經濟部政務次長陳正祺率團赴美實體與會，外交部政務次長李淳及經濟部、財政部代表也線上出席。

經濟部官員指出，本屆對談首先聚焦在經濟脅迫面向中，台美有共識共組工作小組，分析在國際貿易中易受經濟脅迫的環節，彼此分享訊息、互相幫助。

官員說，在供應鏈韌性強化上，彼此認同分散布局、強化台美彼此投資是重要作法，避免雙重課稅協定（ＡＤＴＡ）則是重要進展；此外，在供應鏈安全環節中，將進一步探索可強化部分。

官員表示，雙方在能源合作中，除了在電網更新、系統操作、資訊安全等領域交換看法外，台美也就新能源探索有一些討論，例如氫能與地熱的技術交流。

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