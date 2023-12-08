群益投資論壇登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

群益金鼎證券日前舉辦「2023年第4季總經趨勢與產業論壇」，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，邀請聯陽（3014）、台康生、欣興、倉佑、聚積、國泰金、精測、仁寶、汎德永業等九家公司與會。

群益證券表示，論壇有群益投信在內數十家的機構投資人共襄盛舉，在經濟產業專題方面，除財經M平方權威的全球總經分析外，群益投顧金牌研究團隊在總經理范振鴻帶領下，分別針對2024年美國經濟展望、AI產業商機及美國不動產做深度剖析。

這次投資論壇中，機構投資人透過范振鴻與財經M平方的美國總體經濟與全球總經分析，一次性的深度瞭解美國通膨、消費、利率與企業獲利四大趨勢，進而掌握明年的經濟與投資趨勢，特別是明年是美國大選年的美國股債市走勢，對台灣及全球的股債市走向，扮演著關鍵性角色。

范振鴻指出，在預期2024年通膨持續下滑，及聯準會降息的影響下，雖消費降溫，美國企業的獲利料將持續成長，同時預期美元指數將在100至105區間震盪，美國股債市仍將維持多頭走勢。

同時，人工智慧發展方面，今年在ChatGPT的橫空出世下，引爆一波科技巨擘的AI軍備競賽，也帶動了今年台灣AI供應鏈相關類股的上漲狂潮，更讓機構投資人對明年半導體產業的發展趨勢及電子產品的終端需求極度關注。

前瑞銀證券半導體分析師，現為聚芯資本的合夥人陳慧明，也針對2024年半導體產業的發展趨勢，提出精闢的見解與看法，幫助機構投資人對明年的的投資方向與標的提早布局，並發掘出更多的潛在投資機會。

隨AI伺服器需求大幅增加，資料中心對散熱效率的要求越來越高，這次論壇也邀請浸沒式冷卻液專家Engineered Fluids亞洲區總代理佶優科技的代表林寶隆，針對浸沒式單向冷卻液及散熱的優勢與應用，做深度的分析與講評。

林寶隆除看好未來浸沒式單向冷卻液及散熱的市場發展外，更明確指出，目前市面上廣泛使用的三種散熱方法（氣冷式、液冷式和浸沒式）中，浸沒式單向冷卻解決方案，將是未來伺服器、資料中心及汽車電池散熱的主流技術，浸沒式單向冷卻液的需求在未來幾年將出現顯著成長。

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