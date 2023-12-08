台美經濟繁榮夥伴對話今登場 經濟部：聚焦三領域

第四屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）今(8)日以實體及視訊混合方式在台北及華府同時舉行。經濟部官員表示，今天會議主要聚焦在三個領域中，分別是共同因應經濟脅迫、強化供應鏈韌性，以及能源合作的面向上。

今日舉行的第四屆台美「經濟繁榮夥伴對話」，台美雙方分別由經濟部長王美花及國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）在線上主談；經濟部政務次長陳正祺並率團赴美實體與會，外交部政務次長李淳及經濟部、財政部代表也線上出席。

經濟部官員補充，關於今日聚焦的三個領域，首先在關於因應經濟脅迫的面相中，台美有共識共組工作小組，分析在國際貿易中，易受經濟脅迫的環節，分享訊息、互相幫助。例如在面對不特定國家的貿易脅迫，停止購買某項農產品時，雙方可以如何轉移市場，降低脅迫風險。

第二則是在供應鏈韌性強化上，彼此都認為分散布局、強化台美彼此投資是重要的作法，而避免雙重課稅協定（ADTA）則是重要的進展，也樂見ADTA可以朝法案具體文字研議的方向前進。因為減少業者投資成本，提高投資誘因，也是強化韌性的做法。此外，在供應鏈安全的環節中，可以進一步探索可強化的部分，例如在供應鏈所需的關鍵礦物上，能夠分享資訊、強化韌性。

最後，雙方在能源合作中，除了在安全上的電網更新、系統操作及資訊安全的意見交換外，台美也就新能源的探索有一些討論，例如氫能與地熱的技術交流。尤其在地熱的發展上，台灣已運作的清水地熱、金山四磺子坪地熱，都有使用美商的設備，因此在台灣的地熱經驗上，雙方可以在技術研發及產業商機上有更多合作。

台美自2020年11月20日召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化經濟合作，強化台美經濟夥伴關係。

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