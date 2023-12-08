群益投資論壇盛大登場 聚焦2024年全球總經動態及科技產業趨勢

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券12月7日在台北茹曦酒店舉辦2023年第4季總經趨勢與產業論壇，聚焦美國經濟與現今最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，這次論壇有超過包含群益投信在內的數十家的機構投資人共襄盛舉，獲邀參加的優質企業，包括聯陽（3014）、台康生（6589）、欣興（3037）、倉佑（1568）、聚積（3527）、國泰金（2882） 、精測（6510）、仁寶（2324）及汎德永業（2247）等九家上市櫃公司，在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，群益投顧在總經理范振鴻帶領下，分別針對2024年美國經濟展望、AI產業商機及美國不動產做深度的剖析。

透過這次投資論壇的舉行，機構投資人透過范振鴻與財經M平方的美國總體經濟與全球總經分析，一次性的深度瞭解美國通膨、消費、利率與企業獲利四大趨勢，進而掌握明年的經濟與投資趨勢，特別是明年是美國大選年的美國股債市走勢，對台灣及全球的股債市走向，扮演著關鍵性的角色，范振鴻總經理指出，在預期2024年通膨持續下滑，及聯準會降息的影響下，雖消費降溫，美國企業的獲利料將持續成長，同時預期美元指數將在100-105區間震盪，美國股債市仍將維持多頭走勢。

同時，AI人工智慧的發展，今年在ChatGPT的橫空出世下，引爆了一波科技巨擘的AI軍備競賽，也帶動今年台灣AI供應鏈相關類股的上漲狂潮，更讓機構投資人對明年半導體產業的發展趨勢及電子產品的終端需求，極度關注，前瑞銀證券半導體分析師，現為聚芯資本的合夥人陳慧明，也針對2024年半導體產業的發展趨勢，提出精闢的見解與看法，幫助機構投資人對明年的的投資方向與標提早布局，並發掘出更多的潛在投資機會。

隨AI 伺服器的需求大幅增加，資料中心對散熱效率的要求越來越提高，因此，此次論壇也邀請浸沒式冷卻液專家Engineered Fluids 亞洲區總代理佶優科技的代表林寶隆，針對浸沒式單向冷卻液及散熱的優勢與應用，做深度的分析與講評，除看好未來浸沒式單向冷卻液及散熱的市場發展外，他更明確的指出，針對目前市面上廣泛使用的三種散熱方法（氣冷式、液冷式和浸沒式），浸沒式單向冷卻解決方案，將是未來伺服器、資料中心及汽車電池散熱的主流技術，浸沒式單向冷卻液的需求在未來幾年將出現顯著成長。 2023年群益第4季投資論壇盛大登場，群益投顧總經理范振鴻(左)及汎德永業財務長紀千田(右)於現場合影。(群益投顧/提供)

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