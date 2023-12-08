台灣中油發行113年度第1期無擔保公司債 總金額202億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油公司（1328）今（8）日完成113年度第1期無擔保公司債定價作業，發行總金額為新臺幣202億元。本期公司債係委託證券承銷商等16家金融機構洽商銷售及百分之百對外公開承銷，發行條件說明如下：

5年期以固定年利率1.66%發行新臺幣64億元；

7年期以固定年利率1.70%發行新臺幣30億元；

10年期以固定年利率1.78%發行新臺幣108億元。

台灣中油肩負發展國家能源事業的使命，並順應全球減碳趨勢及我國溫室氣體減量的推動，為充實營運資金、持續新建及汰舊換新機器設備，並斥資固定資產投資計畫，承擔國家能源安全，穩定油氣供應之重任。

中油公司 公司債

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