台灣中油發行113年度第1期無擔保公司債 總金額202億元

碳交所即將在12月22日開賣國際碳權，開放台灣企業在碳權交易所平台上面採購碳權。根據聯合報數位版掌握的訊息，所有交易規則都已出爐，本文提前曝光交易重點，告訴讀者什麼是碳權、哪些碳權產品會上架、以及交易規則七大重點，讓讀者一次搞懂未來碳權要怎麼交易。

2023-12-08 10:19