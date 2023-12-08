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第3季 Enterprise SSD 營收季增4.2% 本季季增估逾兩成

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

TrendForce表示，目前CSP業者隨著手中庫存持續去化，第4季開始已有部分Server OEM開始採購企業級SSD（Enterprise SSD），雖然今年NAND Flash總採購位元呈現年對年的衰退趨勢，但以季度來看已有回溫跡象。

當中又以中國大陸電商為滿足年底促銷活動，而啟動庫存回補。整體而言，儘管第3季Enterprise SSD合約價仍未脫離下滑走勢，但受惠於全球採購需求季增10%，推升Enterprise SSD營收達15.6億美元，季增4.2%。

展望第4季，隨著各供應商擴大第4季減產規模，季度合約價觸底反彈，與此同時，來自於伺服器客戶的急單湧入，除了導致enterprise SSD供應吃緊外，在量價齊揚的情況下，第4季Enterprise SSD營收季增幅度有望逾兩成。

受惠採購需求上升，三星第3季Enterprise SSD營收5.9億美元，季增10.8%。今年受到通用型伺服器出貨衰退影響，導致三星Enterprise SSD營收已連續四個季度衰退，第3季開始回歸成長。SK集團受惠於主力客戶出貨增加，第3季Enterprise SSD營收3.89億美元，季增4%，從各別產品來看，QLC enterprise SSD本季出貨未明顯成長，TLC PCIe產品因客戶庫存去化已告一段落，採購策略轉為積極。

值得注意的是，即便日前美國放寬韓系廠商在中國大陸廠區的設備升級限制，但因Solidigm大連廠的floating gate技術原本亦規劃在192層止步，因此對於該廠區的實質助益有限。未來SK集團將更專注於CSP客戶的驗證，預估在北美CSP供應版圖將有激烈競爭。

美光第3季同樣受益Server OEM下半年訂單回升，進而帶動營收增長，Enterprise SSD產值為2.3億美元，季增9.3%。後續隨著客戶驗證數量增加，PCIe 4.0產品的出貨也將隨之放大。TrendFore認為，過去幾年美光積極在PCIe SSD布局，近期終於迎來成果，促使美光在Enterprise SSD需求低迷之際，市占率仍不斷提高。未來美光將透過更高製程的NAND Flash的成本優勢，加上HBM產品到位，擴大和CSP業者的合作，提升Enterprise SSD出貨量。

隨著PCIe 4.0產品需求穩定放量，加上SAS介面產品的需求隨伺服器品牌訂單回升，鎧俠第3季Enterprise SSD營收為2.1億美元，季增2%。2024年隨PCIe滲透率逐步攀升，鎧俠也有望進一步擴大市占率。不過，在其他Enterprise SSD供應主力轉向176層以上，但鎧俠仍採用112層，未來如何提高SSD產品供應的靈活度以及優化獲利，將是鎧俠在Enterprise SSD領域中所需要克服的關鍵。

威騰Enterprise SSD產品銷售主要集中在北美CSP客戶，然客戶多半維持保守的採購策略，第3季總採購量仍呈現下滑。在量價齊跌的情況下，威騰第3季Enterprise SSD營收下滑至1.5億美元，季減18.3%，由於WDC開始進行公司分割，受限於有限的研發資源，將擠壓Enterprise SSD PCIe 5.0產品量產時程，可能導致後續Enterprise SSD營收成長幅度低於其它供應商。

SSD 2024 營收

延伸閱讀

集邦：伺服器訂單湧入 第4季企業 SSD 市場營收季增逾兩成

TrendForce：第3季 Enterprise SSD 營收季增4.2%

威剛11月營收重回40億元大關 逾13年半新高

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