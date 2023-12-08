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碳交所12月22日開賣首批7國碳權

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導

碳權交易所將在十二月廿二日正式上線，開放國內企業在碳交所平台採購碳權。知情人士透露，初期環境部僅同意經過國際認證機構ＧＳ認證，位於亞洲、非洲、南美洲等七個國家的碳權項目上架，並限國內法人購買；目前已知約有十五至廿家上市公司會在當天由碳交所完成撮合交易，其中包括公民營大型金控集團，將成為碳交所的首批交易者。

碳交所廿二日開放國外碳權購買，也就是所謂「國外減量額度交易」。知情人士指出，環境部已在兩周前和碳交所開會，並完成商品審核，在第一批可上架的碳權中，亞洲地區目前只接受越南和印度，非洲地區涵蓋莫三比克、烏干達、肯亞和厄利垂亞等四國，南美洲則為智利，至於其他國家的碳權上架將等下一批開放。

據了解，有關碳權交易的相關課稅規則也已確立。考量環境部認為碳權不是有價證券，因此不課證交稅，應該視同商品課徵營業稅；此外，財政部也已發布解釋令，提供碳權的賣方要課營利事業所得稅。

相關人士說，目前有金控公司，或中鋼、中油等大型製造業集團等十五到廿家業者，將在廿二日開放交易當天購買碳權。

針對相關的交易規則，相關人士表示有七個重點，首先，購買碳權的價格將以每噸為交易單位；其次，一噸二氧化碳當量的價格，訂價大約是五到十五美元；第三，每天交易時間為上午九時到下午三時卅分；第四，買方以本國法人為限；第五，買方購買的碳權，必須在五年內用完；第六，買完碳權的企業，不能把已經買走的碳權放在碳交所平台轉售，避免投機和炒作；最後，國內企業在平台購買碳權後，可分配給在海外的子、分公司帳戶使用，金控或銀行也可給海外分行、子行或其他海外據點使用。

業界人士分析，國內以中小企業為主，需求量比較不像國外是以大型企業為主要採購者，相較於國外是以每百噸甚至千噸為單位，台灣則是以噸為單位。

據指出，賣方必須在五天前提出申請，碳權交易也引進信託機制，買方下單後五分鐘內就要進行交易認證，在交易之前必須先預付款項放到信託帳戶，等到交易日後兩天碳交所就會把錢轉帳給賣方，之後碳權額度就會移轉給買方。

環境部 信託 非洲

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