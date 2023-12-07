南山人壽、新光三越首次攜手合作 正式簽訂「南山台南廣場」商場租賃契約

南山人壽深耕台灣60年，持續以保險職能發揮互助共濟、穩定經濟的作用，協助推動國內的產業成長及都巿發展。日前舉行「南山台南廣場商場簽約儀式」，由南山人壽董事長尹崇堯、新光三越董事長吳東昇代表簽署南山台南廣場商場租賃契約，由新光三越承租南山台南廣場規模1.1萬坪之商業空間，經營全新型態百貨商場，攜手重塑台南市北區商圈風貌，未來雙方將持續深化合作關係，成為緊密的策略夥伴加速發展，共創雙贏。

南山人壽總經理范文偉(左起)、南山人壽董事長尹崇堯、新光三越董事長吳東昇、新光三越副董事長田中豊彦、新光三越總經理吳昕陽共同參與南山台南廣場商場簽約儀式。 圖／南山人壽提供

南山台南廣場座落於台南市北區商圈，鄰近地區已20多年未有大型商業設施進駐，南山人壽自西元2015年取得本案後，積極研究該地塊之規劃使用，投資近新台幣50億元興建結合商場與商辦之複合式商業設施。除商場由新光三越承租外，商辦部分由南山人壽台南分公司進駐，整合台南之多個通訊處搬遷至該大樓，服務台南地區逾20萬保戶及其家庭。

南山台南廣場建物之規劃以增加商業價值為導向，強化重點型商業核心聚集效益，規模1.1萬坪之商業空間由新光三越承租，經營全新型態百貨商場，預計導入時尚及生活品牌，打造多元且潮流的生活圈，期能展現北區商圈嶄新面貌，進一步帶動台南北區商業發展，成為當地的新商業地標。南山台南廣場為南山人壽與新光三越首次合作之商業開發案，雙方自洽談以來，展現高度的合作熱忱，強強聯手為台南北區商圈注入新活力。

南山人壽董事長尹崇堯(左)、新光三越董事長吳東昇(右)今日共同簽署南山台南廣場商場租賃契約，攜手重塑台南北區商圈風貌，共創雙贏。 圖／南山人壽提供

除了新光三越進駐之外，全新的辦公室空間目前由南山人壽台南分公司整合多個通訊處進駐，全新舒適的辦公場域除了讓南山人壽內外勤夥伴有更優良的職場工作環境，也能更加集中、有效率地提供台南地區逾20萬名南山保戶各種服務。

展望未來，南山人壽不動產投資規劃之策略，將持續朝「複合式建物」方向邁進，依不同區域、不同商圈的特色與潛力，持續引進中大型商業設施，與各地縣市政府以及合作夥伴共創商機，推動國內的產業成長及都巿發展，實現永續經營理念，創造更美好的未來。

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