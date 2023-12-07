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超微蘇姿丰：2027年資料中心AI加速器潛在市場 將達4,000億美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影
超微（AMD）執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影

超微（AMD）執行長蘇姿丰於美國時間6日在自家ADVANCING AI活動中表示，人工智慧（AI）是自50多年以來單一最重要、具轉變性的技術，不止是很酷的新玩意，真真切切地是運算的未來。

蘇姿丰說，AI在很短的時間內，不只是發展，簡直是爆炸性成長。與其地位大約可說是相近者，可能是網際網路的發明，但不同的是，AI獲採用的速度將會更快。現在只是AI紀元發展的非常早期階段。

蘇姿丰預期，相較於目前的450億美元，至2027年時，資料中心AI加速器市場的整體潛在市場（TAM）將達到4,000億美元，年均複合成長率（CAGR）高達70％。

AMD強調，該公司擁有獨特的優勢，能夠為定義全新運算時代的端到端AI基礎架構挹注效能，範圍涵蓋從搭載數以萬計個GPU的大型雲端伺服器，到本地企業端伺服器叢集，以及新一代支援AI的智慧邊緣裝置與PC。

AI 伺服器

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