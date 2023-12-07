超微蘇姿丰：2027年資料中心AI加速器潛在市場 將達4,000億美元
超微（AMD）執行長蘇姿丰於美國時間6日在自家ADVANCING AI活動中表示，人工智慧（AI）是自50多年以來單一最重要、具轉變性的技術，不止是很酷的新玩意，真真切切地是運算的未來。
蘇姿丰說，AI在很短的時間內，不只是發展，簡直是爆炸性成長。與其地位大約可說是相近者，可能是網際網路的發明，但不同的是，AI獲採用的速度將會更快。現在只是AI紀元發展的非常早期階段。
蘇姿丰預期，相較於目前的450億美元，至2027年時，資料中心AI加速器市場的整體潛在市場（TAM）將達到4,000億美元，年均複合成長率（CAGR）高達70％。
AMD強調，該公司擁有獨特的優勢，能夠為定義全新運算時代的端到端AI基礎架構挹注效能，範圍涵蓋從搭載數以萬計個GPU的大型雲端伺服器，到本地企業端伺服器叢集，以及新一代支援AI的智慧邊緣裝置與PC。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 非售不可！台南透天貼12張求售廣告吸萬人朝聖 房仲遭指「難售想哭」回應了
▪ 東帝士百貨舊址華麗變身 新光三越第3間分店2025年開幕
▪ 最貴巷弄豪宅相隔四年交易 廣達家族13億買兩戶
▪ 張綱維小坪頂一戶319萬！上次一堆台北人撲空 本月20日重啟法拍
▪ 囤房稅2.0各類差別稅率曝光 持有7戶以上才適用最高4.8％
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言