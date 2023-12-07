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移工留才久用 門檻不變

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲前天公布勞動政策，主張降低「移工留才久用方案」門檻，開放符合資格的移工在台永居。勞動部長許銘春表示，目前年資限定、薪資水平門檻恰當，符合產業、家庭類雇主需求，推動至今核准人數逾兩萬人，遠超過原本目標。

勞動部自去年四月卅日推動運用「移工留才久用方案」，只要移工連續在台工作六年，或累計年資達十一年半以上，家庭看護工每月總薪資達二點四萬元，製造業移工每月薪水達三點三萬元以上，再加上相關訓練課程時數門檻等條件，雇主就可申請轉任中階技術人力。

許銘春表示，留才久用方案的薪資條件，跟國內中階技術人力薪資水平相當，方案上路後經過多次檢討，符合產業、家庭雇主申請需求，不會降低門檻。她強調，去年四月底推動到今年十一月底，已核准兩萬一三五一名中階技術人才，其中包括產業類八四四七人、社福類一萬二八九四人。未來將設定每年留用兩萬人。

由於桃園、新竹是產業類移工人口最多的地方，首座「移工留才久用服務中心」設置在新竹縣竹北市，昨舉行揭牌典禮，協助加速申辦作業。許銘春說，若其他縣市有需求，不排除在其他縣市也設立。

移工 薪資 門檻

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