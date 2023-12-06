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中嘉案引發喧然大波 NCC明年修廣電三法拉起管制
中嘉案日前引起軒然大波，這也讓NCC（國家通訊傳播委員會）重新討論廣電三法修法，NCC副主委暨發言人翁柏宗今（6）日指出，中嘉案因為上層股東股權轉讓違反附款規定，因此，NCC將針對有廣法的「股權透明」議題來做修正。
NCC官員表示，廣電法雖有對股權轉讓進行規定，但相關規定目前放在施行細則，為讓法令更為明確，預計明年將相關內容提升到母法層級；至於衛廣法則沒有針對股權做限制，此外，對於媒體之間相互持股的管制，也會進行討論。
除了最近的中嘉案，107年的東森電視股權轉讓案，也曾有疑義；翁柏宗指出，當年，東森電視股權轉讓案中，有65%股份因為是外資凱雷集團持有，適用外國人投資條例，經濟部投審會請NCC進行審議，但是，另外35%股權是東森國際持有東森電視，東森國際直接賣給知名建商集團茂德，而沒有經過審議。
翁柏宗表示，中嘉案、東森電視股權轉讓案都曾發生疑義，也因此，NCC立法工作小組會就相關具體細節做討論，要為廣電三法拉起管制。
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