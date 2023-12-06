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全新11月營運受惠需求回溫 法人持續為後市按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全新（2455）11月營收月增2.8%，為2021年10月迄今最高水準，分析師表示，成長原因在於中國客戶需求增溫帶動射頻產品出貨量擴大。

法人機構指出，射頻產品為全新後續主要營收動能，預估2024年全新射頻產品營收有望年增二成，動能主要有三，包括2023年手機市況欠佳，2024年景氣有機會回升；Wi-Fi 7對手機的滲透率提高；美國 IDM 廠近期認證全新 MOCVD 機台的態度較積極，加上英國同業連年虧損亦間接有利於全新爭取更多訂單，預估全新對該客戶的滲透率2024年將高於2023年。

此外，預估光電產品2024年營收年增32.9%，原因則在於資料中心相關產品線需求持續暢旺，預估2023年合計貢獻約0.8~0.9億元，且目前訂單能見度佳，預估2024年相關營收年增200~300%。

近期中國手機市場出現復甦跡象，且2024年全球手機市場優於2023年，加上對大客戶滲透率有機會提高，射頻產品展望佳，加上光電產品亦受惠於 Wi-Fi 7、資料心相關商機，後市營運展望佳。

2024 營收 手機

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