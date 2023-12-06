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專家：碳預算 指引台灣調配能源

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

根據最新全球碳預算報告，預估二○二三年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高。接受台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）邀約分析報告的學者指出，碳預算報告與台灣制訂碳定價，未必有必然因果關係，因減碳需搭配生活習慣、消費習性的改變，但各類型燃料的二氧化碳排放量增減變動，能指引台灣在淨零目標下，調配適當的能源結構。

台北科技大學環境與工程管理研究所永續創新與評估中心博士後研究員黃泓維接受科技媒體中心訪問時分析，歐美碳排放雖減少，但減少的量被中國大陸與印度的成長量削平；值得注意的是，土地利用的碳排放減少及碳匯雖增加，但遠不如化石燃料排放增加速度。

黃泓維說，台灣排放現況與全球主要區域有點差異。我國自二○○六年達到碳排放巔峰，約二點七億噸碳排放，大致維持在高原期，後續雖設定許多減碳目標，但比起已開發國家呈現減碳趨勢下，台灣減碳成效不佳，然若和中國大陸及印度相比，成效則較好。

針對碳預算報告是否有助於推動碳定價機制，台大農經系教授吳珮瑛受訪時表示，台灣並非為了遵循任何協議而制定減碳目標，碳預算與台灣減碳目標，及碳訂價機制推定，未必有必然的因果關係，還須搭配減碳技術或生活習慣、消費習性的改變。

吳珮瑛說，若台灣要訂定更好的減碳目標及推動碳訂價，碳預算報告中各類型燃料的二氧化碳排放量增減變動，反而能指引台灣在淨零目標下，調配適當的能源結構。

黃泓維則認為，碳定價機制多與政治與稅收有關，與碳預算無直接關係；此外，碳預算具有達成特定目標的剩餘額度概念，例如台灣已定下二○五○年淨零目標，就可估算從現在開始到達成淨零之間的剩餘可排放量。

減碳 碳排放 生活習慣

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