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國內高資產族群海外布局掀熱潮 疫後美國置產成長五成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國內高資產族群掀起布局海外熱潮，疫後國人前往美國置產成長逾五成。業者提供
國內高資產族群掀起布局海外熱潮，疫後國人前往美國置產成長逾五成。業者提供

全球房地產投資熱潮興起，國內高資產族群也紛紛布局海外。FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示，疫後國人前往美國置產業務量成長逾五成，近期投資標的以西雅圖貝爾維尤(Bellevue)及紐約為大宗。

據了解，這波資金移往國外的風潮，與地緣政治及國內政局充滿不穩定性，不無關係。其中又以高科技與醫療等專業人才移民居多。

曾意婷指出，國人在美國置產目前以西雅圖大都會區的貝爾維尤Bellevue最熱門，貝爾維尤去年受到較高抵押貸款利率的影響，今年最新數據顯示市場正在復甦。不僅房價、需求、消費者情緒等也都在反彈，帶動市場需求。

根據美國新聞住房市場指數的數據，2022年單戶和多戶建築許可都大幅下降，而今年有所改善，亞馬遜公司的住房公平基金，承諾在貝爾維尤和東區投入20億美元，增加住宅供應。

專家觀察，貝爾維尤地區房價表現相當亮眼，該地區2023上半年房價，中位數上漲16%、超越紐約曼哈頓，達到145萬美元，貝爾維尤學區排名全美前三，以菁英優學作為教育優勢，一房月租金中位數來到2,435美元。城市科技業平均年薪全美第二，宜居城市全美名列前十名。

此外，全美房屋供給偏低，貝爾維尤更只有1.1個月的供應量，低於全美1.81個月平均水平。

低房屋供應和不斷增長的人口結合在一起，對市場產生了影響：貝爾維尤的人口在10年人口普查報告之間增長了24%。而房屋利率則在全國範圍內抑制著房屋庫存，難以滿足需求。由於低利率，許多人不願意放棄低抵押利率，進一步壓制了庫存。

儘管在售庫存量低，貝爾維尤的房屋銷售卻相當迅猛。其作為全美宜居城市第一名，AI科技公司在此蓬勃發展，更獲選為全美排名第三的公立優質學區。市場銷售天數僅為7天，消費者信心自去年以來提高了14點；租賃空置率只有3.3%，遠低於全美平均的6.4%。

另值得一提的是紐約，不僅是美國第一大經濟城市，許多家長也看好紐約優質的教育環境。紐約坐擁哥倫比亞大學、紐約大學、紐約理工大學、朱里亞學院、曼哈頓音樂學院、帕森斯設計學院等名校，吸引不少家長提前幫孩子做好未來布局，選擇紐約置產「以房養學」。

如何在對的時間買「對」標的，是有意海外布局的高資產族群最在意的。德載訂12月18日在台北君品酒店、12月19日在台中全國大飯店舉行「FUNWOO德載國際不動產美國房產與夏令營講座」，曾意婷將分享當前西雅圖、紐約房產趨勢及實際操作等議題，歡迎報名參加。

曾意婷於美國紐約佩斯大學取得MBA碩士學位後，曾於台灣電信業，金融業擔任行銷經理人。隨後旅居中國大陸與美國，累積豐富房產經驗。目前，同時擁有美國華盛頓州不動產經理人執照及台灣營業員房地產資格，為知名跨國房地產顧問。

貝爾維尤不僅房價、需求、消費者情緒等都在反彈，帶動市場需求。業者提供
貝爾維尤不僅房價、需求、消費者情緒等都在反彈，帶動市場需求。業者提供
知名跨國房地產顧問、FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷。業者提供
知名跨國房地產顧問、FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷。業者提供

紐約 美國

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