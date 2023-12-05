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籌備個資保護委員會 政府盼展現決心

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長陳建仁5日出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌典禮時表示，強化個資保護制度、維持資料保護跟流通的平衡更是國際討論議題，盼籌備處能加速建置，達到憲法要求的保障資訊隱私權。聯合新聞網資料照／記者林俊良攝影
行政院長陳建仁5日出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌典禮時表示，強化個資保護制度、維持資料保護跟流通的平衡更是國際討論議題，盼籌備處能加速建置，達到憲法要求的保障資訊隱私權。聯合新聞網資料照／記者林俊良攝影

「盼透過設立個資保護委員會，強化國人隱私權維護！」行政院長陳建仁5日出席「個人資料保護委員會籌備處」揭牌典禮時表示，強化個資保護制度、維持資料保護跟流通的平衡更是國際討論議題，盼籌備處能加速建置，達到憲法要求的保障資訊隱私權。政委羅秉成則說，未來盼透過設立獨立機關，加強個資防護。

奠定數位貿易基礎

陳建仁致詞表示，政院去年就公布台灣首部國家人權行動計劃，將設置獨立隱私專責機關列為計畫內容，如今籌備處揭牌是台灣個資保護里程碑，展現政府對於民眾隱私權的重視及推動個資保護的決心，日、韓也有設置相關機關，盼藉由加強保障個資，奠定國家數位貿易發展的基礎。

陳建仁說，國際很羨慕台灣有很好的健保資料，能對疾病診斷、療效評估做很好的數據分析，但是每個人對於健康資料都有決定權，因此如何將個資集合在一起，做出最好的健康促進或是疾病治療的依據，雙方面都須有很好的保障。

獨立機關保障個資

羅秉成指出，資料在現代社會無比重要，掌握資料就是掌握權力，更是政府治理要訣，若善用能促進社會進步、濫用則會侵害人權，因此政府推動個資保護的重點是「全民、獨立、安全」，將全民都納入個資保護範圍，提供機關獨立性，並要避免個資外洩。

他強調，政府對資料治理與時俱進，行政院去年底已成立數位政策法制平台，主要由國科會、數位部及個資委員會籌備處等分別處理個資保護、AI治理以及公益數據治理等議題。

明年8月前成立

籌備處將設4大組別，包括綜合企劃組、法制事務組、查核規劃組及隱私科技組，負責修訂個資保護法規、規劃公私機關個資保護事務監督等業務。委員會成立時間則將依憲法法庭所示，力拚在114年8月前成立。

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陳建仁 羅秉成 人權

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