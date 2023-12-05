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台南市成立自主更新輔導團 積極協助社區申請拉皮補助
台南市配合內政部國土管理署推動自主更新整建維護政策，成立自主都更輔導團，積極協助社區大樓申請都更規劃費用及整建維護工程補助，市長黃偉哲表示，南市自100年起迄今已獲中央核准補助42案，平均每年獲准約3.5案，總補助金額近1億元，獲准補助案量與額度皆為全台之首，歡迎有意參與自主更新的社區踴躍申請，共同改善居住安全。
台南市府都發局長徐中強表示，市府成立的自主都更輔導團可免費協助符合都市更新資格的社區申請補助，分二階段向中央提案申請，第一階段先取得全額都更規劃補助費，供社區聘請建築師進行拉皮規劃設計及撰擬都市更新事業計畫書，第二階段再為社區取得上限50%的工程補助經費，減輕社區拉皮負擔，有意辦理拉皮的社區，請把握機會及早申請。
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