聯寶11月營收4773萬元 為公發來同期次高

聯寶（6821)今日公布2023年11月合併營收為4773萬元，月增16.40％，為六個月來高點；累計2023年1至11月合併營收達5.04億元，年增1.02％，為公發以來同期新高。

聯寶表示，11月營收刷新公發以來同期次高記錄，主要受惠於旗下無線充電業務客戶因應年底耶誕消費旺季，加大推進無線充電產品新品上市鋪貨，並助力聯寶無線充電產品生產稼動率與訂單拉貨動能，帶動11月無線充電業務銷售明顯較上月倍增成長，11月無線充電業務營收比重攀升至37.91％水準。

此外，在磁性元件方面，由於受到網通產業終端市場消化庫存影響，主要客戶對於既有產品訂單備貨節奏，相較去年第4季適逢終端客戶因缺網通IC，遞延訂單認列，墊高基期；但聯寶持續與網通產業客戶增加投入高功率、車用與Wi-Fi 7領域等產品開發，隨著Wi-Fi 7領域的LAN類變壓器試樣單持續出貨、以及應用於車用馬達驅動器的變壓器、共模線圈、電感等新品小量訂單將於12月完成出貨，為公司整體營運帶來正面助益。

展望2023年第4季，隨著車用磁性元件新品於年底前完成出貨認列、推進Wi-Fi 7應用相關產品開發，同步深化客戶產品共同研發與技術合作、增進旗下東莞廠生產效率，由於全球高速網路需求，主要網通大廠除著重歐洲、美國、加拿大等區域外，也加大印度地區布局，聯寶於印度地區業務已小有斬獲，密切掌握訂單機會並增添銷售動能，再加上公司持續開拓中國、美國、歐洲、澳洲等地區無線充電新客戶，並針對無線充電業務生產整合旗下東莞廠及東南亞地區合作代工廠資源，滿足全球化業務接單佈局，壯大聯寶市場競爭力。