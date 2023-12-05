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美食-KY旗下這一鍋開新品牌進軍酸菜魚 集團明年拚70店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）轉投資的這一鍋餐飲集團繼火鍋、燒肉、煎餃品牌之後，再次推出新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，進軍近期十分火熱的「酸菜魚」市場。這一鍋餐飲集團表示，「叁加叁」首店開在竹北，預計明年將一口氣開出8~9間店，是明年拓展新據點的主力品牌。加上「這一小鍋」、「九初」明年也將積極展店，預計旗下餐廳規模明年將站上70店。

新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」首店插旗竹北商圈，預計在明（6）日試營運，座位數約80餘個，主打「壹鍋雙享，鴛鴦雙味」，一次可享「招牌泡椒酸菜魚」、「老火酸白菜魚」兩種口味。主推餐點除了酸菜魚，另有酸菜牛、豬以及套餐可供選擇，並研發出多達20多項的特色單點，滿足年輕人多樣化的喜好。客單價則鎖定400-600元的中價位，明年的展店主要鎖定六都，包括北部、高雄、台中都會插旗。

這一鍋餐飲集團表示，看好中平價餐飲市場的需求，旗下五大品牌明年展店將以「叁加叁」、「這一小鍋」、「九初」為主力拓店品牌，其中，「這一小鍋」目前有14店，明年預計再開11店，家數規模來到25家，「九初」目前3家店都在台中，明年要再開2間直營店、10間加盟店。而較高價位的「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「燒肉同話」目前家數分別為14家和6家，明年「這一鍋皇室秘藏鍋物」將再開出1家店。

此外，主打流心脆皮煎餃的「九初」近期將開放加盟，該品牌定位為平價精緻國民美食，主要販售脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、熱滷味、涼拌小菜等。「九初」並已順利在美國開出首店，據悉，首店是在今年7、8月在美國洛杉磯開出，主打「平價鼎泰豐」，品項較台灣更為豐富，還增加了炒飯、牛肉捲餅、排骨酥湯等。這一鍋餐飲集團表示，美國「九初」成績亮眼，平日營業額約台幣15~18萬元，假日營業額可達30萬。目前集團正在積極拓展第二家分店。

這一鍋餐飲集團今年營業額估可達13億元，明年在大力展店下，營業額上看17.5億元，公司表示，IPO計畫尚在規劃中，今、明年目標就是先深蹲，努力拓展各品牌市場規模，同時九初發展加盟體系，也投資食品加工廠，以利提升支援門店及通路產品的供應鏈效益。

餐飲 美國

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