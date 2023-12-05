談台灣再生能源發展 歐洲商會：有些落後、給二大提醒

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）今（5）日表示，台灣在淨零轉型和再生能源發展有些落後，若台灣能順利展開淨零轉型並強化能源安全，將為各大企業建立綠色能源供應鏈，並為台灣社會經濟創造更大商機。

歐洲商會與台電今共同發表「電力淨零路徑報告書」，尹容致詞時作了以上表示。

歐洲商會並做了二大提醒，一是CBAM（碳邊境調整機制）將於2026年1月正式生效，徵收碳關稅，這對台灣各產業非常重要。二是氫能將是未來非常重要的議題，歐洲商會建議台灣必須有妥善且全面的氫能基礎建設，並優化氫能儲存解決方案，目前歐洲已開始積極發展以氫能為主的經濟，像是氫能巴士，同時也預計在2030年能夠達成歐盟每四輛卡車，其中就有一輛是以再生能源作為動力系統的目標。

歐洲商會指出，「電力淨零路徑報告書」分為四個主要部分，涵蓋政策脈絡、供給面、電網面和需求面。在政策部分，包括來自歐洲經貿辦事處、法國在台協會，以及台灣政府的章節，詳細探討淨零碳排放政策相關議題。

其他三個部分則彙整了多場歐洲商會低碳倡議行動（ECCT-LCI）及台電綜合研究所（TPRI）研討會的摘要，並由歐洲商會會員撰文，提供對淨零能源的解決方案。電網部分則是包含了經濟部能源署的文稿，分享了政府實現淨零政策的路徑圖。

尹容並提到，「電力淨零路徑報告書」主題涵蓋包括：氫能、電動車、能源儲存、電網升級和風險管理、太陽能、風力發電機葉片回收以及浮動離岸風電等，約有30家歐洲商會成員公司和歐洲駐台辦事處代表分享其專業知識。

同時，報告書也展示了眾多提案和創新解決方案，其中包括潔淨氫的使用與認證，以及電力系統與儲能的政府政策、國家低碳策略政策建議提供、陸上風電、浮體式離岸風電科技、地熱能、半導體價值鏈脫碳、建築節能技術實踐、電動車快速充電網絡、永續照明、電動物流車、綠色能源的促進與使用，以及碳權市場導入等內容。

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