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台電、歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，由台電總經理王耀庭（前左三）及歐洲商會理事長尹容（前右二）將報告書共同呈遞給經濟部次長曾文生（前右三），歐洲商會執行長何飛逸（前右一）與多位歐洲企業代表也出席見證。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，由台電總經理王耀庭（前左三）及歐洲商會理事長尹容（前右二）將報告書共同呈遞給經濟部次長曾文生（前右三），歐洲商會執行長何飛逸（前右一）與多位歐洲企業代表也出席見證。記者胡經周／攝影

台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，由台電總經理王耀庭及歐洲商會理事長尹容將報告書共同呈遞給經濟部次長曾文生，「電力淨零路徑報告書」內容涵蓋碳中和策略、氫能發展與混燒技術，以及電動車等綠能議題。

經濟部次長曾文生致詞時表示，台灣有相當多的淨零工作不能沒有歐洲，很多歐洲企業也帶來新的淨零想法，而台灣的電力排放占了碳排5成以上，若是碳排降低，走向淨零就會更有幫助，而台灣也奠定以再生能源發展為主要方向，燃氣機組作為過渡，迎接未來新的淨零科技的基本路徑。

台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，台電總經理王耀庭出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，台電總經理王耀庭出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，歐洲商會理事長尹容出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，歐洲商會理事長尹容出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，經濟部次長、台電董事長曾文生出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，經濟部次長、台電董事長曾文生出席致詞。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，由台電總經理王耀庭（右）及歐洲商會理事長尹容（中）將報告書共同呈遞給經濟部次長曾文生（左）。記者胡經周／攝影
台電與歐洲商會今天共同發表「電力淨零路徑報告書」，由台電總經理王耀庭（右）及歐洲商會理事長尹容（中）將報告書共同呈遞給經濟部次長曾文生（左）。記者胡經周／攝影

經濟部 曾文生 台電

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