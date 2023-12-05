與國際接軌　台電、歐商會發表「電力淨零路徑報告書」

台電與歐商會發表「電力淨零路徑報告書」，經濟部次長、台電董事長曾文生表示，對於國內碳費與歐盟課徵碳稅，已經透過相關單位溝通是否能夠抵換，但在這之前最重要的工作是盤查，政府也有更多政策可以運用，協助企業節能減碳，減碳才是最終目的。

台電表示，報告書內容涵蓋碳中和策略、氫能發展與混燒技術，以及電動車等綠能議題，透過台電與歐洲商會部分成員如駐台辦事處及其企業會員共20個機構集思廣益，彙整取材自法、德、荷、日、美等超過10國的經驗，並依政策脈絡、供給面、電網面與需求面提出能源發展政策觀點與因應解方，是業界最佳淨零實務指引。

曾文生也表示，台灣有相當多的淨零工作不能沒有歐洲，很多歐洲企業也帶來新的淨零想法，而台灣的電力排放占了碳排5成以上，若是碳排降低，走向淨零就會更有幫助，而台灣也奠定以再生能源發展為主要方向，燃氣機組作為過渡，迎接未來新的淨零科技的基本路徑。

台電也表示，隨著各部門電氣化需求陸續成長，電業成為國家達成淨零的關鍵角色，為與國際接軌共同邁向2050淨零排放目標，台電專屬研發單位「綜合研究所」與歐洲商會轄下組織「低碳倡議行動（Low Carbon Initiative, LCI）」於2021至2022年間共同舉辦10場交流研討會，主題涵蓋碳中和策略、氫能、電動車、太陽能板及風機葉片回收、儲能等全球淨零趨勢及技術應用議題，累積逾1300人次交流討論，如今將研討會精華內容集結成冊，展示雙方探討淨零轉型方向與邁向電力淨零路徑的努力成果。

台電也說，報告書除了包含台電與歐商會員在各項領域的初步研討成果，也透過工作坊的形式，邀集如台灣德國萊因、施耐德電機、沃旭能源等眾多業界代表提出創新解決方案。例如在「碳中和策略方向及路徑規劃」主題，談到歐洲各國與日本在減碳技術、再生能源、氫、氨能、碳捕集與封存技術的發展策略，並討論擴大國際合作交流以加速達成減碳目標；報告書也針對氫能發展多有討論，包括探討氫能於國際上的實務應用，以及氫氨混燒的實例與技術可行性。

台電指出，透過了解國際最新發展動態和產業現況，台電致力將各國經驗轉化為業務推動能量，並進一步發展新能源應用，如今年2月選定高雄興達電廠為混氫發電示範基地，並於11月與我國學術研究最高機關中央研究院共同發布去碳燃氫發電技術研究成果，由總統蔡英文親自出席予以肯定。

面對淨零轉型挑戰，台電依據經濟部「先低碳，後零碳」的策略架構，以「風、光、熱、海、氫、儲、匯」作為淨零轉型關鍵技術，並從供給面、電網面與需求面，分階段規劃推動電力淨零排放。

台電表示，後續將規劃致贈報告書給國內外產官學研界各機構，及歐盟各會員國，未來也將透過綜研所與歐洲商會低碳倡議行動的各國會員展開進一步合作，針對電網安全、輸配電技術、智慧化資產管理等議題進行交流，除了電力淨零，亦發展最佳減碳途徑，落實2050淨零排放能源轉型目標。

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