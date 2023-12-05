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出席中科院航太暨無人機院區動土典禮 蔡總統：讓嘉義成為無人機重鎮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今日前往嘉義出席「中科院民雄航太無人機院區開工動土典禮」時表示，完工後的院區將進行無人機的新創量產，有助加速「軍用無人機」研發生產，並有效提升國家不對稱戰力。她期盼中央與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯，在未來成為亞洲的無人機重鎮，讓台灣製造的無人機飛向世界。

蔡總統致詞時表示，三年前她來嘉義了解中科院進駐民雄園區的規劃，當時就設下目標，要讓嘉義成為全國無人機發展最完整的聚落。今天在此見證「民雄航太暨無人機院區」開工動土，一步一步落實目標，未來的嘉義，也將是亞洲的無人機重鎮。

蔡總統進一步指出，未來完工後，將會進行無人機的新創量產，也有助於加速「軍用無人機」研發生產，有效提升國家的不對稱戰力。另外，「亞創中心」距離這裡只有30分鐘車程，是我們針對中小型商用無人機進行研發及測試的重要基地。在義竹鄉，政府也將興建起降跑道，做為大型無人載具的測試場地。

蔡總統表示，中央與地方密切合作，讓無人機產業在嘉義生根茁壯。未來，不只是現在的基地，中科院還會擴大開發範圍，在西側基地打造「民雄航太暨無人機產業園區」，吸引供應鏈廠商進駐，帶動產業發展。

蔡總統提到，航太與無人機產業都是「六大核心戰略產業」所著重的發展目標，相關部會都在積極推動，例如規範相關法規、辦理專業學程來培養人才；經濟部也將在「亞創中心」成立「無人機產業發展推動辦公室」。另外，國防部持續推動軍用商規無人機，結合國內業者力量，整備軍民通用的關鍵技術，發展「國機國造」，也在臺灣建立完整的產業鏈。

蔡總統表示，當前，在國際局勢的複雜多變下，全世界都看到無人機的重要性，也開始發展無人機技術。今天的動工典禮代表著台灣無人機產業持續向前邁進。她要再次感謝所有夥伴的付出，也期待與大家一起繼續努力，讓台灣製造的無人機飛向世界。

無人機 航太 中科

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