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國民黨批漁電共生政策 經濟部：傷害國家競爭力

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國民黨批評台南漁電共生及能源政策，經濟部表示，聯合國氣候峰會最大的共識，事實上是要把綠電容量提高到目前的3倍，但國民黨副總統參選人趙少康跟戰鬥藍卻把綠電當成流量保證，繼續用假訊息操作仇恨，戰鬥藍變成鬥爭綠電，傷害了國家跟產業競爭力。圖為經濟部長王美花。本報系資料庫
國民黨批評台南漁電共生及能源政策，經濟部表示，聯合國氣候峰會最大的共識，事實上是要把綠電容量提高到目前的3倍，但國民黨副總統參選人趙少康跟戰鬥藍卻把綠電當成流量保證，繼續用假訊息操作仇恨，戰鬥藍變成鬥爭綠電，傷害了國家跟產業競爭力。圖為經濟部長王美花。本報系資料庫

國民黨批評台南漁電共生及能源政策，經濟部表示，聯合國氣候峰會最大的共識，事實上是要把綠電容量提高到目前的3倍，但國民黨副總統參選人趙少康跟戰鬥藍卻把綠電當成流量保證，繼續用假訊息操作仇恨，戰鬥藍變成鬥爭綠電，傷害了國家跟產業競爭力。

經濟部說明，國民黨不分區候選人謝龍介先生說烏魚至少要養3年、3年半才有大的烏魚子，凸顯他對當地養殖的不了解，養殖業者也說明，因水源來自七股潟湖鹽分偏高，採海水養殖方式，今年3月放養1年烏魚，由於高鹽度水體促使烏魚的結卵時間較短，接近年末已開始進入收成期，該案場目前也已取得產銷履歷驗證證書，可證明養殖事實。

經濟部指出，趙少康無視更多國家的決議是要提高再生能源裝置量3倍，卻放任戰鬥藍的候選人抹黑綠電，謝龍介除了連烏魚子都可以造謠外，還稱黑面琵鷺會受台南光電影響，事實上黑面琵鷺今年11月的統計中，以來台南過冬的2469隻最多。

經濟部說明，在野黨候選人質疑的室外案場，本來是已經廢棄的漁塭，透過漁電共生模式重新活化，太陽光電板主要架設在魚塭周邊的土堤上，提升養殖育成效果，創造更大價值讓更多青年願意投入，實在很遺憾，原本提出2030年綠能佔比達到約三成的侯市長，在趙少康先生參選後，政策的理性不見了。

經濟部強調，不必連署，大家都反對不當種電，針對綠能犯罪案件，已與法務部共同成立打擊綠能犯罪平台，絕對支持該辦就辦、該查就查，也歡迎各界提供資料，必定轉送檢調查辦。

國民黨 經濟部 綠電 綠能 趙少康 謝龍介 再生能源

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