沒人租！歐美A級商辦價值竟大貶6成 銀行風險無盡頭？

疫後讓歐美企業遠距辦公常態化，過去歐美各大金融中心、A級商辦滿租盛況消失，A級商辦價值大幅貶落，迫使各行庫得一路增提呆帳費用吃掉獲利，其次，歐美各國的主管機關均採市場機制調整，各行庫商辦得面臨大額提存，時間愈久、個案恐也會愈多。

一家銀行主管坦言，就算商辦貸款案沒有違約，可能僅是進入展期協商，但擔保品價值一旦滑落，依美國規定，就得需足額提存呆帳，讓行庫承壓。

那麼，擔保品價值到底差多少？據調查，以某一家行庫承辦波士頓金融區A級商辦來看，因為出租率大幅下滑，讓該A級商辦從2019年鑑估值的8.2億美元，到2023年11月竟只剩下3.3~3.6億美元，價值大貶了近六成。

其他商辦授信案的擔保品價值也遭遇相同窘境，例如位在洛杉磯El Segundo市的A級商辦Pacific Corporate Towers（稱PCT大樓）如今擔保品價格也僅約4億美元；另一洛杉磯市中心商辦─富國銀行中心的南塔，擔保品價值也剩約2億美元。

但多家銀行主管均強調，擔保品價值貶落，雖得增提呆帳費用，但實際損失並不會這麼大，這些增提的備抵呆帳費用或是呆帳已經做了轉銷，等到明年有新買主了，或是降息、商辦業者債務壓力減緩後，債權都可收回。

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