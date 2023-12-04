財長莊翠雲：出口轉正非曇花一現 全年將破4,000億美元

財政部長莊翠雲今（4）日表示，出口轉正並非曇花一現，第4季每月出口規模都可超過300億美元，全年可超過4,000億美元，將是歷年第三高。

莊翠雲今日赴立法院財政委員會專題報告資安議題，國民黨立委林德福關注出口表現，他詢問，台經院表示製造業回溫，景氣揮別谷底，財政部怎麼看？

莊翠雲回應，今年9月出口由衰退轉為正成長，是很好的現象，10月出口規模也有381億美元，只不過因為去年同月達到399億美元，因為高基期因素，才會負成長，不過衰退幅度已經縮小。

莊翠雲也說，今年前十月出口共3,551億美元，11月、12月因為年底備貨需求、新興科技運用、AI商機暢旺等，出口審慎樂觀，全年可望突破4,000億美元，僅次於2021年、2022年，將是歷年第三高。

不過莊翠雲也提到，國際間仍有不確定因素，包括通膨、升息循環以及地緣政治風險等，仍需密切關注。

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