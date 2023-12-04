商研院推出「美國蓋洛普」系列課程 全台企業主搶課中
為協助中小企業提升個人優勢，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程。
商研院指出，蓋洛普民調以其全球知名度和聲譽而著稱，創辦人克利夫頓（Donald Clifton）被譽為優勢心理學之父。透過多年的專注研究，該民調致力於探索各行業表現優秀的前10%人才的優勢和天賦。他們將個人性格分為策略思考、關係建立、影響力和執行力這四大領域，並憑藉這些區分出34項特質。蓋洛普民調的評估結果具有良好的信度和效度，深受廣泛認可。
此次，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出的「美國蓋洛普（Gallup）克利夫頓優勢發現之旅（Clifton Strengths Discovery）」課程，由具20多年國際企業高階主管及品牌行銷經驗的優勢觀點學院創辦人陳薇雅(Viya)親自授課。
商研院院長王建彬表示，該課程將幫助參與者確認個人天賦才能、引導追求卓越天賦，並協助踏上卓越之路。該課程適合企業團隊與個人報名參加。除了有助於提升團隊和企業員工的敬業度與歸屬感外，還能吸引並培養頂尖人才，創造有效的業務增長。參與者也能夠確認自身最獨特的前十項優勢，進而善用天賦與優勢，提升個人工作績效。
「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程近日已展開，吸引了多位來自北中南部的企業主與高階經理人參與，如皇冠大車隊、弘爺漢堡、台南晶英酒店、千葉火鍋、園圃農場、文賀公司、一路發物流、風雅存創意、台員國際、娘家保健生技…等。
商研院也將接續推出「蓋洛普克利夫頓優勢教練認證官方課程」，開課前45天完成報名且繳費者享9折優惠，有興趣者可電洽02-7707-4920。
▪ 美國買房大又便宜？ 她曝「這些費用」高到嚇人：台灣別羨慕海外
▪ 花14億買下「絕美必去島」卻不開發 信義打什麼算盤？
▪ 房市真回溫？專家揭數據「只剩年輕人在衝」
▪ 老父趕「跨年贈與」送兒土地 多一動作省稅60萬
▪ 買錯了！ 桃園投資2屋新房「2個月都沒人租」 內行人揭2關鍵
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言