快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

司法官學院驚爆兩名準司法官性騷女同學 一人原職是警察

商研院推出「美國蓋洛普」系列課程 全台企業主搶課中

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院攜手新加坡優勢觀點學院，塑造企業優勢文化。 圖／商研院提供
商研院攜手新加坡優勢觀點學院，塑造企業優勢文化。 圖／商研院提供

為協助中小企業提升個人優勢，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程。

商研院指出，蓋洛普民調以其全球知名度和聲譽而著稱，創辦人克利夫頓（Donald Clifton）被譽為優勢心理學之父。透過多年的專注研究，該民調致力於探索各行業表現優秀的前10%人才的優勢和天賦。他們將個人性格分為策略思考、關係建立、影響力和執行力這四大領域，並憑藉這些區分出34項特質。蓋洛普民調的評估結果具有良好的信度和效度，深受廣泛認可。

此次，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出的「美國蓋洛普（Gallup）克利夫頓優勢發現之旅（Clifton Strengths Discovery）」課程，由具20多年國際企業高階主管及品牌行銷經驗的優勢觀點學院創辦人陳薇雅(Viya)親自授課。

商研院院長王建彬表示，該課程將幫助參與者確認個人天賦才能、引導追求卓越天賦，並協助踏上卓越之路。該課程適合企業團隊與個人報名參加。除了有助於提升團隊和企業員工的敬業度與歸屬感外，還能吸引並培養頂尖人才，創造有效的業務增長。參與者也能夠確認自身最獨特的前十項優勢，進而善用天賦與優勢，提升個人工作績效。

「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程近日已展開，吸引了多位來自北中南部的企業主與高階經理人參與，如皇冠大車隊、弘爺漢堡、台南晶英酒店、千葉火鍋、園圃農場、文賀公司、一路發物流、風雅存創意、台員國際、娘家保健生技…等。

商研院也將接續推出「蓋洛普克利夫頓優勢教練認證官方課程」，開課前45天完成報名且繳費者享9折優惠，有興趣者可電洽02-7707-4920。

美國 民調

延伸閱讀

年底轉職 我可以嗎？先對自己進行這5句靈魂拷問

侯康與賴蕭幾近平手 藍：爭年輕選票

民調／賴蕭、侯康各三成幾平手 柯盈一成八

哈佛畢業的育兒專家：世上沒有「好大學」這種東西

相關新聞

專訪NIKE欽點台灣紡織廠傳奇 42年不上市、靠AI開發數位布料

台灣紡織業聞名國際，別以為這是夕陽產業，以機能布料為例已占全球七成的供應量，具舉足輕重地位。在激烈的賽局中，有家堅持42年不上市的老牌紡織廠，在疫情未爆發前即啟動數位轉型，導入與台積電和台塑集團同等級企業管理系統SAP軟體，進而採用亞馬遜旗下AWS AI工具，建置數位布開發平台，贏得包括NIKE、UA和adidas等國際品牌大廠「欽點」為主要供應商。

莊翠雲：今年全年出口值可望創下史上第三高

財政部長莊翠雲今日在立院財委會備詢時表示，今年前10月出口值已有3551億美元，今年也會突破4000億美元出口值，算史上...

本周台股／消費旺季、作帳行情、選舉利多...12月台股有年終獎金？

台股11月多頭氣勢如虹，周線已連五紅，上周指數收在1萬7438點，續創今年收盤新高，周指數上漲150點，漲幅0.87％，全體上市公司總市值突破55兆，來到55兆1611億元。市場持續看好台股，12月將維持多頭走勢，年底不僅是消費旺季，也有作帳行情，加上選舉利多，只要外資不離開，台股走揚格局不變。...

百貨公司迎戰網購 創造「瀑布效應」 高樓層消費藏玄機

消費型態改變，百貨公司為了吸引更多、更廣的客群，無不卯起勁透過改裝、辦活動，將以往的樓面業態配置做出調整，增加高樓層的吸引力，讓顧客由上而下如同瀑布一般傾瀉，留在店裡的時間與提袋率大幅提高，發揮「瀑布效應」。

明年經濟 一字預測／陳進財選「智」 鄭明智挑「辛」

經濟日報舉辦「2024經濟關鍵字大預測」活動，穩懋董事長陳進財選的是「智」；台郡董事長鄭明智選的是「辛」。

助台廠了解晶片禁令 美方擬明年初赴科學園區說明

美中科技戰持續，美國今年10月擴大對中國出口晶片管制。爲協助台灣業者了解規範，經濟部官員透露，美方規劃明年1月在新竹與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。