商研院推出「美國蓋洛普」系列課程 全台企業主搶課中

為協助中小企業提升個人優勢，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程。

商研院指出，蓋洛普民調以其全球知名度和聲譽而著稱，創辦人克利夫頓（Donald Clifton）被譽為優勢心理學之父。透過多年的專注研究，該民調致力於探索各行業表現優秀的前10%人才的優勢和天賦。他們將個人性格分為策略思考、關係建立、影響力和執行力這四大領域，並憑藉這些區分出34項特質。蓋洛普民調的評估結果具有良好的信度和效度，深受廣泛認可。

此次，商研院與新加坡優勢觀點學院合作推出的「美國蓋洛普（Gallup）克利夫頓優勢發現之旅（Clifton Strengths Discovery）」課程，由具20多年國際企業高階主管及品牌行銷經驗的優勢觀點學院創辦人陳薇雅(Viya)親自授課。

商研院院長王建彬表示，該課程將幫助參與者確認個人天賦才能、引導追求卓越天賦，並協助踏上卓越之路。該課程適合企業團隊與個人報名參加。除了有助於提升團隊和企業員工的敬業度與歸屬感外，還能吸引並培養頂尖人才，創造有效的業務增長。參與者也能夠確認自身最獨特的前十項優勢，進而善用天賦與優勢，提升個人工作績效。

「美國蓋洛普(Gallup)克利夫頓優勢發現之旅(Clifton Strengths Discovery)」課程近日已展開，吸引了多位來自北中南部的企業主與高階經理人參與，如皇冠大車隊、弘爺漢堡、台南晶英酒店、千葉火鍋、園圃農場、文賀公司、一路發物流、風雅存創意、台員國際、娘家保健生技…等。

商研院也將接續推出「蓋洛普克利夫頓優勢教練認證官方課程」，開課前45天完成報名且繳費者享9折優惠，有興趣者可電洽02-7707-4920。

商品推薦