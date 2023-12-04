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金士頓、江波龍合資公司強強聯手 群聯、點序接大單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

全球最大記憶體模組金士頓（Kingston）宣布與中國市占排名第一的江波龍電子簽署合作備忘錄，雙方將成立合資公司，代表金士頓將聯手江波龍全力衝刺中國記憶體模組市場。法人看好，未來合資公司所生產的 NAND Flash控制IC大單將可望由群聯（8299）、點序（6485）拿下，明年出貨動能有望再衝高。

金士頓與江波龍於12月1日共同簽署備忘錄，宣布將共同出資成立合資公司，雙方分別持有合資公司51％和49％的股份。金士頓成立於1987年，總部位於美國加州 Fountain Valley，且已經蟬聯全球最大記憶體模組廠霸主超過十年以上。

江波龍先前就是中國 OEM 廠主要供應商之一，且在收購美國模組廠 Lexar 及巴西模組廠 SMART Brazil 後，成功躍升為全球主要記憶體模組供應商之一，並在中國具有領先地位。

在本次金士頓及江波龍等雙方合資成立公司後，外界預期，在美中貿易緊張關係效益下，金士頓仍可望透過合資公司大啖中國記憶體模組商機，且同時也有利於江波龍將觸角向外延伸。

法人指出，由於金士頓、金士頓與群聯合作關係密切，未來在雙方成立合資公司後，將可望讓群聯、點序等 NAND Flash 控制IC廠擴大拿下客戶訂單，成為合資公司的受惠者之一，且明年出貨動能將可望更上層樓。

記憶體模組 金士頓

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