莊翠雲：今年全年出口值可望創下史上第三高

財政部長莊翠雲今日在立院財委會備詢時表示，今年前10月出口值已有3551億美元，今年也會突破4000億美元出口值，算史上第三高，僅次於2021年、2022年的4664億和4794億。

她進而指出，在備貨需求，以及新科技雲端與AI的暢旺來帶動出口值之下，她對於明年出口是審慎樂觀的。她認為在庫存回復健康之下，貿易成長量可回升，加上人工智慧，高效能運算等產業加持，明年出口可成長6.3%，但由於國際間仍有不確定因素，包括通膨、升息、地緣政治的影響，仍要密切關注。

台經院公布景氣燈號，亮4黃藍燈，認為已出現回溫跡象，且第四季年終假期消費旺季，會帶來備貨需求，可維護製造業生產動能。是否揮別谷底？對此財政部長莊翠雲表示，9月出口由衰退轉正成長，10月有381億，雖然由於去年399億基期太高，使年增率仍負成長，但出口值已有明顯提升。

莊翠雲分析，106年之後，出口值每年都已突破3000億，106年之前，只有2000多億，對於第四季國內消費的部分，莊翠雲分析，由於民間消費持續成長，不論零售、餐飲，至於出口的部分，因為年底，科技新貨備貨，雲端及AI需求，因此出口值每月會超過300多億的金額。

至於對第四季出口轉正，以及明年是否有經濟放緩疑慮的看法，莊翠雲備詢時表示，主計總處已估計今年經濟成長率是1.42%，明年是3.35%。對於出口，她認為，出口受新台幣匯率影響之外，也有市場供需狀況，以及各別廠商競爭力及產品的品質的影響，至於匯率調整對出口廠商影響，據她了解，經濟部已儘密切關注也會作相關產業輔導，例如，低碳化及智慧化轉型升級加強輔導，也是希望景氣回穩時，企業有更好動能可以發展。

她也指出，財政部降低關稅、貨物稅、營業稅等，就是希望降低進口成本的壓力，也希望反應在售價上，讓民眾有感，已延長至明年，降稅就是為了緩和物價的上升。

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