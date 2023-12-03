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經部：今年出口可破4千億美元
經濟部昨日表示，二○二一年、二○二二年，我國出口創歷史新高，分別為四四六四億美元、四七九四億美元，即使今年受全球景氣循環影響，預計出口仍可突破四千億美元，為史上第三高，加上出口衰退幅度已縮小、新商機帶動需求等因素，近期也有工商領袖表達明年經濟看好的看法，經濟部採審慎樂觀態度持續協助產業。
經濟部指出，今年受通膨、升息影響，終端需求不振，業者去庫存速度不如預期，但疫情期間出口表現優異，二○二一、二○二二年為台灣史上出口最佳，使年增率比較基期墊高。去年每月出口平均近四百億美元，今年前十月平均雖降為三百五十五億美元，仍高於疫情前二○一九年的每月平均二七四點三億美元，預估全年出口仍可突破四千億美元，約為史上第三高。
經濟部表示，今年十月出口雖衰退百分之四點五，但幅度已縮小且資通訊產品在AI、雲端服務需求帶動下成長百分之三十七點六。目前各項衰退幅度漸趨緩，九月出口轉為年增百分之三點四，終止連十二個月下滑。
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